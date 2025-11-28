Орбан раскрыл подробности «тайной» поездки к Путину 2 28.11.2025, 11:11

Будут говорить об Украине и не только.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что сегодня, 28 ноября, едет в Москву, где планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, целью встречи является обсуждение поставок нефти и газа в Венгрию.

На вопрос о том, будут ли обсуждать мирные усилия по урегулированию войны России против Украины Орбан ответил утвердительно, добавив, что они вряд ли смогут этого избежать.

Встречу Орбана и Путина в Москве уже подтвердил кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков.

