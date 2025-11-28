«Пара реальных видео от отдыхающих — и санаторий пришел к чувству» 3 28.11.2025, 11:28

3,474

История о том, как белоруска возмутилась едой из санатория, получила продолжение.

Посетительница санатория «Сосны» на Нарочи показала в TikTok шведский стол за полчаса до конца завтрака. Женщина оказалась недовольна скудным, по ее мнению, выбором блюд и напитков. На ролик отреагировала районная госгазета «Нарачанская зара». Комментаторы посчитали, что женщина своего добилась.

Посетительница санатория опубликовала минутное видео, где показала выбор, с ее слов, шведского стола за полчаса до конца завтрака, подчеркнув, что путевка стоит 600 долларов в неделю на человека.

Салат она назвала «непонятным месивом», отметила, что под надписью о курином окорочке «сплошные спинки», а все остальное «в принципе не очень». С ее слов, в столовой нет кофе в кофемашине, зато есть «успокоительный чай», ряженка и хлеб.

Комментарии под видео женщины отключены.

«Нарачанская зара» отреагировала через три дня своим роликом «Ответ хейтерам на шведский стол в санатории «Сосны». Видео снято не на завтраке — как утверждается, на кадрах ситуация, когда «прошел почти час обеденного времени». Можно заметить, что блюд хватает.

Зрители двух роликов, похоже, сделали свои выводы. Популярные комментарии под видео районки такие:

«Видно, критика сработала».

«Пара реальных видео от отдыхающих, и санаторий пришел к чувству ответственности. И это факт…»

«Вот что значит сила тиктока!»

«Просто есть люди, которые всегда всем недовольны, а еще бабушкам на пенсии надо быть добрее, а то они почти все блогерами стали».

«Молодец женщина, которая выкладывала видео о бардаке в этом санатории. Сработало».

«А почему ответ хейтеру? Странно — она заплатила деньги, и ей должны предоставить достойные услуги! Она молодец! Все говорят, что цены не соответствуют предоставляем услугам!»

