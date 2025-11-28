«Пара реальных видео от отдыхающих — и санаторий пришел к чувству»3
28.11.2025
- 3,474
История о том, как белоруска возмутилась едой из санатория, получила продолжение.
Посетительница санатория «Сосны» на Нарочи показала в TikTok шведский стол за полчаса до конца завтрака. Женщина оказалась недовольна скудным, по ее мнению, выбором блюд и напитков. На ролик отреагировала районная госгазета «Нарачанская зара». Комментаторы посчитали, что женщина своего добилась.
@irinaber11 #санаторий сосны#отдых за 600$#мядельский #рекомендации#лукашенко ♬ оригинальный звук - Антонина Карловна
Посетительница санатория опубликовала минутное видео, где показала выбор, с ее слов, шведского стола за полчаса до конца завтрака, подчеркнув, что путевка стоит 600 долларов в неделю на человека.
Салат она назвала «непонятным месивом», отметила, что под надписью о курином окорочке «сплошные спинки», а все остальное «в принципе не очень». С ее слов, в столовой нет кофе в кофемашине, зато есть «успокоительный чай», ряженка и хлеб.
@miadel_gazeta Ответ хейтерам на шведский стол в санатории «Сосны» #мядельскийрайон #сосны #соснысанаторий #новости ♬ оригинальный звук - Нарачанская зара
Комментарии под видео женщины отключены.
«Нарачанская зара» отреагировала через три дня своим роликом «Ответ хейтерам на шведский стол в санатории «Сосны». Видео снято не на завтраке — как утверждается, на кадрах ситуация, когда «прошел почти час обеденного времени». Можно заметить, что блюд хватает.
Зрители двух роликов, похоже, сделали свои выводы. Популярные комментарии под видео районки такие:
«Видно, критика сработала».
«Пара реальных видео от отдыхающих, и санаторий пришел к чувству ответственности. И это факт…»
«Вот что значит сила тиктока!»
«Просто есть люди, которые всегда всем недовольны, а еще бабушкам на пенсии надо быть добрее, а то они почти все блогерами стали».
«Молодец женщина, которая выкладывала видео о бардаке в этом санатории. Сработало».
«А почему ответ хейтеру? Странно — она заплатила деньги, и ей должны предоставить достойные услуги! Она молодец! Все говорят, что цены не соответствуют предоставляем услугам!»