Евросоюз подготовил новый пакет санкций против режима Лукашенко 28.11.2025, 11:39

Брюссель хочет закрыть лазейки в ограничительных мерах.

ЕС подготовил ряд новых санкций против Беларуси, чтобы закрыть лазейки, через которые Минск помогает России в войне против Украины. Об этом «Радыё Свабода» узнало от осведомленных источников в Брюсселе.

Среди ограничений, которые есть в новом пакете санкций ЕС, следующие:

Вводится запрет на дополнительный список технологий и товаров двойного назначения, а также технологий и товаров, которые могут усилить военную промышленность и сферу безопасности. Отмечается, что некоторые из этих товаров Россия использовала в войне против Украины — в частности, компоненты для беспилотников;

Относительно ряда товаров, которые могут усилить военную промышленность и сферу безопасности, также вводится запрет на транзит через Беларусь;

Вводится запрет на поставки в Беларусь некоторых типов программного обеспечения;

Ограничивается импорт алюминия из Беларуси;

Расширяется запрет для европейских компаний на оказание строительных услуг в Беларуси;

Запрещаются дорожные грузоперевозки через территорию ЕС компаниям, которые на 25% или более принадлежат белорусским физическим или юридическим лицам;

Расширяется список лиц, которые попадают под санкции — среди них должны быть все, кто получает выгоду от белорусского военно-промышленного комплекса;

Вводятся дополнительные меры контроля за финансовыми операциями белорусских компаний в ЕС.

Отмечается, что цель нового пакета санкций — максимально ограничить участие Беларуси в российской военной машине и перекрыть все возможные пути обхода европейских ограничений.

