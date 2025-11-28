Евросоюз подготовил новый пакет санкций против режима Лукашенко

Евросоюз подготовил новый пакет санкций против режима Лукашенко1
- 28.11.2025, 11:39
Брюссель хочет закрыть лазейки в ограничительных мерах.
ЕС подготовил ряд новых санкций против Беларуси, чтобы закрыть лазейки, через которые Минск помогает России в войне против Украины. Об этом «Радыё Свабода» узнало от осведомленных источников в Брюсселе.
Среди ограничений, которые есть в новом пакете санкций ЕС, следующие:
Вводится запрет на дополнительный список технологий и товаров двойного назначения, а также технологий и товаров, которые могут усилить военную промышленность и сферу безопасности. Отмечается, что некоторые из этих товаров Россия использовала в войне против Украины — в частности, компоненты для беспилотников;
Относительно ряда товаров, которые могут усилить военную промышленность и сферу безопасности, также вводится запрет на транзит через Беларусь;
Вводится запрет на поставки в Беларусь некоторых типов программного обеспечения;
Ограничивается импорт алюминия из Беларуси;
Расширяется запрет для европейских компаний на оказание строительных услуг в Беларуси;
Запрещаются дорожные грузоперевозки через территорию ЕС компаниям, которые на 25% или более принадлежат белорусским физическим или юридическим лицам;
Расширяется список лиц, которые попадают под санкции — среди них должны быть все, кто получает выгоду от белорусского военно-промышленного комплекса;
Вводятся дополнительные меры контроля за финансовыми операциями белорусских компаний в ЕС.
Отмечается, что цель нового пакета санкций — максимально ограничить участие Беларуси в российской военной машине и перекрыть все возможные пути обхода европейских ограничений.