ВСУ остановили наступление России возле Гуляйполя
- 28.11.2025, 11:43
В Силах обороны Украины показали видео.
В последние дни армия РФ смогла продвинуться в районе Гуляйполя на Запорожье, что заставило украинские подразделения отойти. Однако сейчас ВСУ остановили наступление и вернули контроль над ситуацией.
Об этом сообщают Силы обороны юга Украины в Telegram.
Как рассказали в Силах обороны юга, 33-й отдельный штурмовой полк Сухопутных войск и другие смежные штурмовые и механизированные подразделения сдержали наступление российских захватчиков возле Гуляйполя.
«Фронт был стабилизирован», - говорится в сообщении командования ВСУ.