Давний соратник Путина написал ему письмо с критикой нападения на Украину

А после отставки уехал за границу.

Российское издание «Агентство» выяснило новые детали сентябрьской отставки Дмитрия Козака с поста заместителя руководителя администрации Путина. Перед увольнением он написал российскому диктатору письмо, в котором раскритиковал нападение России на Украину. Вскоре после этого он уехал за границу, но при этом регулярно возвращается домой, следует из слов четырех знакомых бывшего чиновника.

Перед отставкой 18 сентября с поста замглавы администрации президента Дмитрий Козак подготовил два документа – официальное заявление об увольнении по собственному желанию, а также личное письмо на имя Путина, знают два собеседника СМИ, знакомые с обстоятельствами ухода Козака (они ссылаются на слова самого бывшего чиновника).

В письме бывший замглавы АП раскритиковал нападение России на Украину, и сделал это в очень жестких выражениях, следует из слов одного из собеседников.

Сам Козак считает, что не вызвал у Путина гнев своим демаршем и даже рассчитывает с ним увидеться в ближайшее время, утверждает другой собеседник издания, знакомый с бывшим чиновником еще с 1990-х.

Почти сразу после отставки Козак стал часто бывать за границей – он отправился в Израиль, следует из слов четырех собеседников СМИ. Но это никак не связано с опасениями за собственную безопасность, утверждает знакомый экс-чиновника. Он ездит в том числе на лечение и возвращается в Россию, уточнил он.

Козак – единственный чиновник в ближнем окружении Владимира Путина, который осудил войну, писала летом The New York Times. По данным издания, в этом году он предлагал Путину прекратить боевые действия в Украине, а также провести реформы внутри России, которые бы затронули спецслужбы и судебную систему.

Козак родился в Кировоградской области Украинской ССР, а учился в Ленинградском университете. В 1990-х он работал в команде мэра Петербурга Анатолия Собчака вместе с Путиным. Последний, став в 1999 году премьером, сделал Козака главой аппарата правительства. С тех пор он работал министром, полпредом президента на Кавказе, вице-премьером и замглавы президентской администрации.

