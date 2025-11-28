Коалиция в Германии достигла соглашения в важном споре 28.11.2025, 12:29

1,584

Ночные переговоры длились шесть часов.

После шести часов ночных переговоров коалиционный комитет в Берлине смог согласовать спорный пенсионный пакет.

Об этом пишут n-tv и Spiegel со ссылкой на проект резолюции.

Как свидетельствует проект резолюции, стороны договорились о дополнении к пакету, которое должно гарантировать: финансовое бремя реформы не ляжет исключительно на плечи молодого поколения.

Для укрепления частного пенсионного обеспечения молодежи планируется пакет акций на сумму 10 млрд евро. Также взносы на социальное страхование должны оставаться стабильными в течение следующих десяти лет.

Парламентский секретарь Социал-демократической партии (СДПГ) Дирк Визе после завершения заседания выразил уверенность, что соглашение окончательно заключено.

«Я очень оптимистичен, что мы теперь перейдем финишную черту», – сказал он.

Накануне 18 депутатов Молодежного союза при блоке ХДС/ХСС публично выступили против проекта, заявив о своем неприятии.

Они критиковали то, что нынешний пакет фиксирует уровень пенсий на уровне 48% до 2031 года, и что будущее снижение начнется именно с этого показателя.

Также они предлагали установить более низкую базу – около 47%, как это произошло бы без реформы, подчеркивая дополнительные расходы в 120 млрд евро до 2040 года.

СДПГ отказалась допустить снижение уровня пенсий на один процентный пункт после 2031 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com