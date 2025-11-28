После атаки дронов в Крыму вспыхнул пожар на химзаводе «Йодобром» 1 28.11.2025, 12:48

Предприятие находится возле Сакской ТЭЦ.

В районе Сакской ТЭЦ в Крыму был зафиксирован пожар на территории научно-производственного объединения «Йодобром».

Об этом 28 ноября пишет Telegram-канал «Крымский ветер» со ссылкой на данные спутниковой съемки.

Отмечается, что завод расположен примерно в 250 метрах от Сакской ТЭЦ.

Вечером и ночью в этом районе летали дроны, а также были слышны выстрелы и взрывы.

Известно, что «Йодобром» занимается производством химической продукции, в частности предприятие производит йод реактивный «чистый», йодистый калий реактивных квалификаций, йодноватокислый калий, йодид натрия ОСЧ, трийодметан, дибромдифенил, эпибромгидрин, триметилоктадециламоний бромид, тетрабромметан, антипирены — гидроксид алюминия тонкодисперсный, модифицированный различными аппретами, на основе броморганических соединений, на основе полифосфата аммония.

Кроме того, предприятие производит нестандартизированное коррозионностойкое оборудование из титана и нержавеющей стали для химических производств — в частности емкостное оборудование, вентиляторы, насосы, нутч-фильтры и теплообменные аппараты.

