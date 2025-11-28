В Москве и Петербурге начали глушить WhatsApp 5 28.11.2025, 13:02

2,168

Вслед за Сибирью и Уралом.

Утром 28 ноября в России произошел масштабный сбой в работе мессенджера WhatsApp. Сервис Cбой.рф зарегистрировал более 2 тыс. жалоб на работу приложения. Из них почти половина — 42% — пришлась на Москву, 18% — на Санкт-Петербург и 7% — на Московскую область. В свою очередь Downdetector получил 593 жалобы на работу мессенджера за последние сутки.

Пользователи жалуются на медленную отправку сообщений, в том числе с фотографиями, видео и аудио. При этом некоторые из них отмечают, что при использовании VPN-сервисов WhatsApp функционирует без затруднений. Проблема затронула всех операторов мобильной связи, а также некоторых провайдеров проводного интернета. Накануне масштабный сбой в работе WhatsApp произошел в регионах Сибири и Урала. Пользователи также не могли отправить сообщения и загрузить медиафайлы. У некоторых приложение бесконечно загружалось или не открывалось без VPN.

В августе Роскомнадзор заблокировал звонки через WhatsApp и Telegram под предлогом «противодействия преступникам». В конце октября регулятор сообщил о частичном ограничении работы мессенджеров, обвинив их в игнорировании требований, касающихся «борьбы с мошенниками». После этого в России стали блокировать SMS-регистрацию в WhatsApp и Telegram.

WhatsApp принадлежит американской компании Meta, которая была признана в России экстремистской и запрещена после начала войны с Украиной. Зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин ранее заявил, что мессенджеру «пора готовиться к уходу» из страны, и что власти заменят его на «суверенный» Max, который следит за пользователями и передает данные силовикам.

Глава «Общества защиты интернета» Михаил Климарев отмечал, что с WhatsApp и Telegram происходит «буквально повторение сценария с YouTube»: видеохостинг замедлили до такой степени, что им стало невозможно пользоваться. Эксперт прогнозировал, что полная блокировка мессенджеров может состояться в декабре текущего года или январе 2026-го.

Несмотря на растущее давление, WhatsApp продолжает оставаться самым популярным мессенджером в России. Согласно данным Mediascope, в августе у него было более 97 млн уникальных пользователей, что превышает показатели прошлого года. Аудитория Telegram в России на тот момент насчитывала 91 млн человек.

