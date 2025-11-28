закрыть
28 ноября 2025, пятница, 14:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Похожий на «Шахед» российский дрон пролетал над Гомелем на низкой высоте

1
  • 28.11.2025, 13:34
  • 2,096
Похожий на «Шахед» российский дрон пролетал над Гомелем на низкой высоте

Высота была критичная.

На фоне отсутствия в последние месяцы массовых залетов в Гомельскую область российских беспилотников, что ранее наблюдалось при атаках по Украине, фиксируются единичные случаи пролетов БПЛА над регионом. Об одном из таких случаев узнал «Флагшток».

Неизвестный дрон, по звуку и внешнему виду похожий на российский «Шахед», видели над Гомелем вечером 20 ноября. Около 17:00 на очень низкой высоте БПЛА проследовал через микрорайон «Кленковский». Спустя считанные минуты его наблюдали в микрорайоне «Сельмашевский».

«Что-то треугольное с ужасным звуком пролетало. Высота была критичная — чуть выше девятиэтажек. Было ужасно», — описал очевидец.

Направление движения дрона над Гомелем было с северо-запада на юго-восток.

Треугольная форма характерна для наиболее распространённых моделей российских БПЛА — ударного дрона «Герань» (Shahed-136) и беспилотника-обманки «Гербера».

Журналисты проанализировали сообщения мониторинговых каналов в тот вечер: массированная воздушная атака тогда была только по юго-восточной части Украины, а небо над Черниговской и Киевской областями было чистым.

Можно предположить, что российский дрон мог прилететь напрямую из России, а не через территорию Украины, как это было ранее.

Первые российские БПЛА появились над Черниговщиной в тот день около 19:00, но вдалеке от границы с Беларусью: в районе Куликовки, Коропа и Ични. Тип БПЛА, зафиксированного над Гомелем, его судьба и цели его полета остаются неизвестными.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пишите, Шура, пишите!
Пишите, Шура, пишите! Ирина Халип
Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип
Российская партия войны слила своих оппонентов
Российская партия войны слила своих оппонентов Денис Казанский
Кто прослушивает Путина?
Кто прослушивает Путина? Иван Яковина