Почему Лукашенко так нервничает? 3 Валерий Карбалевич, «Радые Свабода»

28.11.2025, 13:58

1,906

Валерий Карбалевич

Диктатор выбыл из игры.

В публичной части переговоров Лукашенко с Путиным затрагивалась лишь перспектива прекращения огня в войне на Украине. Лукашенко хотел бы присоединиться к обсуждению главной темы международной повестки дня. Ему неприятно, что в то время, когда весь мир обсуждает мирный план, он остается в стороне.

С 2020 года, и особенно с начала войны в Украине, Александр Лукашенко и Владимир Путин встречаются и проводят переговоры в среднем раз в два месяца. Последняя их встреча состоялась в конце сентября. Прошло два месяца, и нынешняя встреча в Бишкеке в рамках саммита ОДКБ проходит точно по традиционному графику.

Встреча продлилась более полутора часов. Лукашенко в начале отметил, что, хотя собеседники встречаются часто, вопросов для обсуждения «меньше не становится», и они «все серьезнее».

В ходе публичной части переговоров Лукашенко и Путин затронули лишь один вопрос: перспективы перемирия в войне в Украине. Это главная тема сегодняшней международной повестки дня. Все обсуждают очередной мирный план. История вокруг мирного проекта превращается в своего рода детектив с утечками информации о секретных переговорах, появлением новых вариантов, требующих согласования.

Неудивительно, что Лукашенко хотел бы как-то включиться в обсуждение этого вопроса. Ведь сложившаяся ситуация психологически ему не очень приятна. В то время, когда мир обсуждает мирный план, Лукашенко остается в стороне.

А ведь именно Лукашенко с самого начала выступал с различными, пусть и сомнительными, миротворческими инициативами. Заявлял, что Беларусь должна участвовать в переговорном процессе как самостоятельный субъект, хотя бы потому, что страна граничит с двумя воюющими государствами. Он постоянно предлагал Минск в качестве площадки для переговоров. Даже сам Дональд Трамп звонил ему перед встречей с Владимиром Путиным на Аляске и беседовал с ним в контексте вопроса о мире в Украине. Это повысило статус Лукашенко в его собственных глазах.

И вот поезд переговоров набирает обороты, а Лукашенко остается один стоять на платформе. Европейские лидеры предложили свой план. А белорусского диктатора никто не приглашает, о нем даже не вспоминают. А визит американской делегации во главе с Джоном Коулом отложен.

И Лукашенко начинает суетиться, пытаясь хоть как-то напомнить о себе в контексте украинского вопроса. В этом ракурсе стоит рассмотреть неожиданное освобождение из тюрьмы 31 гражданина Украины. Важно то, что это произошло в тот момент, когда внимание мировых СМИ приковано к Украине – и любой жест на информационном экране в сторону украинской темы замечается, оценивается и увеличивается в масштабах.

И очень показательно, что во время публичной части переговоров с Путиным в Бишкеке, в присутствии СМИ, Лукашенко ухватился за эту тему. Он заявил, что мы все обсудим здесь с президентом России, договоримся по вопросу войны и мира, именно здесь находится главный центр принятия решений. И, конечно же, в сотый раз прозвучало привычное и уже надоевшее предложение провести мирные переговоры в Минске.

При этом ответы Лукашенко на вопросы российских журналистов ограничивались темой войны на Украине. В ход пошли все традиционные пропагандистские нарративы: призывы к Владимиру Зеленскому остановить войну, обвинения в адрес Евросоюза, который, мол, не хочет мира, и т.д. Можно даже сказать, что для Лукашенко именно эта возможность обсудить с российскими журналистами новый мирный план по прекращению войны на Украине стала главным пунктом программы его визита на этот никому не нужный саммит ОДКБ.

Что касается самого саммита ОДКБ, то он прошел по традиционному сценарию. Главы государств-участников убедили друг друга в важности этой организации, ее актуальности и востребованности. Это звучало особенно интересно на фоне того, что одно из государств-членов ОДКБ – Армения – приостановило свою деятельность в этом объединении.

Лукашенко, как обычно, жаловался на политику западных стран, обвинял их в агрессивных намерениях и отзывался о Беларуси как об осажденной крепости. Он заявил:

«Западные политики целенаправленно готовятся к войне. Это не мы, Владимир Владимирович, готовимся к войне, а, по всем фактам - они».

Но на самом деле они, возможно, только готовятся, в то время как Россия уже ведет войну против Украины, а Беларусь ей помогает.

Стоит отметить, что двусторонних встреч и переговоров Лукашенко с другими лидерами государств-членов ОДКБ, за исключением Путина, не было. Обычно политические лидеры используют подобные форумы как площадку для обсуждения проблемных вопросов с другими президентами. Возможно, лидеры постсоветских государств так часто встречаются на различных саммитах (ОДКБ, ЕАЭС, СНГ), что давно уже надоели друг другу.

Валерий Карбалевич, «Радые Свабода»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com