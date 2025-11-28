закрыть
28 ноября 2025, пятница, 14:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ поразили Саратовский НПЗ и место хранения дронов на аэродроме «Саки» в Крыму

  • 28.11.2025, 13:44
  • 1,034
ВСУ поразили Саратовский НПЗ и место хранения дронов на аэродроме «Саки» в Крыму

Украинский Генштаб раскрыл детали.

Силы обороны Украины поразили НПЗ в Саратовской области РФ, место хранения БпЛА на аэродроме «Саки» и другие объекты оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Саратовский НПЗ

по данным Генштаба в ночь на 28 ноября атакован НПЗ в Саратовской области РФ. Предприятие выпускает более 20 видов нефтепродуктов - бензины, мазут, дизельное топливо, серу техническую и тому подобное. Оно привлечено к обеспечению потребностей российской оккупационной армии.

После серии взрывов в районе цели возник пожар. Результаты поражения уточняются.

Аэродром в Крыму

Также было атаковано место хранения дронов на аэродроме Саки (Новофедоровка, оккупированный Крым).

«По предварительной информации, на аэродроме поражено несколько объектов ПВО, в частности, Панцирь-С1 и ТОР-М2. После подавления средств противовоздушной обороны противника, уничтожен ангар, где хранились вражеские беспилотники «Орион» и «Форпост», - говорится в сообщении.

Вместе с этим, под удар Сил обороны Украины также попали командно-диспетчерский пункт управления противника и военный грузовой автомобиль «КамАЗ». Степень нанесенного ущерба уточняется.

Удары по ВОТ

Кроме того, поражены районы сосредоточения живой силы и склады горюче-смазочных материалов на ВОТ Донецкой и Луганской областей. Последствия еще уточняются.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пишите, Шура, пишите!
Пишите, Шура, пишите! Ирина Халип
Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип
Российская партия войны слила своих оппонентов
Российская партия войны слила своих оппонентов Денис Казанский
Кто прослушивает Путина?
Кто прослушивает Путина? Иван Яковина