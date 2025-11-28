Ученые: Благодарность лечит сердце 28.11.2025, 13:46

Психологи провели два эксперимента.

Когда вы в последний раз благодарили окружающих или самого себя за достижения? Если очень давно, то, возможно, стоит обзавестись такой привычкой. Ученые из Грацского университета (Австрия) выяснили, что упражнения на развитие чувства благодарности могут улучшить саморегуляцию сердечно-сосудистой системы, пишет «Нож».

Биологические механизмы, связывающие чувство благодарности с улучшением физического здоровья, изучены мало. Авторы свежего исследования захотели понять, как ощущение признательности сказывается на работе вегетативной нервной системы: она отвечает за «автоматические» функции организма вроде пищеварения или сердцебиения.

Психологи провели два эксперимента. В первом участвовали 76 добровольцев, распределенных по двум группам. Первых попросили написать благодарственное письмо, адресованное близкому человеку. Вторых — описать мебель в своей квартире. Благодаря этому ученые могли убедиться, что разница в результатах не связана с самим фактом письма и использованием ручки.

Далее все испытуемые прошли через стресс-тест: им пришлось быстро выучить и исполнить песню Angels Робби Уильямса. Чтобы добровольцы переживали еще больше, их предупредили о присутствии строгих судей.

Предварительные результаты показали, что сердца участников, писавших письма с благодарностями, лучше адаптировались к стрессу. Так, во время пения вариабельность их сердечного ритма снижалась. Проще говоря, организм включал «тормоз», чтобы перенаправить энергию на решение задачи.

Во втором эксперименте участвовали 133 человека, которых тоже разделили на две группы. Первая команда испытуемых на протяжении двух недель ежедневно записывали или проговаривали три вещи, за которые они благодарны этому дню. Участники из второй каждый день составляли список из трех занятий, отнявших у них рекордно много времени. По вечерам и те, и другие измеряли свой пульс.

Согласно результатам второго эксперимента, у испытуемых из первой группы выявили стабильно более низкую частоту пульса в состоянии покоя. При этом у участников из второй этот показатель незначительно вырос. Вероятно, практика благодарности могла оберегать сердца первых испытуемых от лишнего стресса.

В следующих исследованиях ученые хотят изучить то, как упражнения на развитие благодарности влияют на активность мозга людей.

