Пленки Уиткоффа как контрдиверсионный триллер Юрий Федоренко

28.11.2025, 14:02

Юрий Федоренко

Московский замысел частично или полностью разрушен.

Обнародованные агентством Bloomberg стенограммы разговоров спецпредставителя США Стива Уиткоффа с помощниками российского диктатора вызвали вспышку возмущения в США и ЕС.

Постоянно появляются новые подробности. Особенно интересной оказалась экспертиза этих стенограмм от британского издания The Guardian, которое обнаружило, что некоторые предложения изначальной версии «мирного плана» — это перевод с русского. Что тут скажешь?

На каком бы языке ни были написаны пресловутые 28 пунктов, очевидно, что их писали в Кремле. Но это понятно нам, украинцам. А вот для западной аудитории доказательства этой простой истины стали шоком. На каждое действие, как известно, существует противодействие. Сливание компромата на некоторых политических персонажей и открытие «страшной правды» привело к тому, что некоторые демократические силы в ЕС и США начали… объединяться вокруг украинского флага.

Как это ни парадоксально, но против плана, который «запрувил» офис президента США, выступило много однопартийцев американского президента. В частности, конгрессмен-республиканец Дон Бейкон высказался следующим образом: «Мы ненавидим успокаивать путинскую Россию и предавать Украину, которая стремится к свободе и независимости… План капитуляции с 28 пунктами… был отвратительным». Подобные слова прозвучали из уст многих западных политиков. Ну, а следующий этап известен: вместе с украинскими дипломатами они начали переписывать пункт за пунктом. Этот творческий процесс продолжается, и мы пока не знаем, когда произойдет happy end.

Наверное, когда-то в Голливуде снимут мини-сериал об этих событиях в жанре политического триллера. Сюжет примерно такой: сначала в Москве готовят диверсию мирового масштаба — разрабатывают план капитуляции Украины под видом «мирного плана». Затем через курьеров, которые играют роль «полезных идиотов» Кремля и считают себя политиками, отправляют бумаги в Белый дом. Это все сопровождается бурной деятельностью ФСБ РФ: сливом «инсайдерской информации» в СМИ, международными ИПСО и пропагандистским шумом. Следующая серия: контрдиверсионная операция.

Мы сейчас находимся где-то на середине второй серии: московский замысел частично или полностью разрушен, президент США выводит себя из-под репутационного удара — говорит, что никаких бумаг не читал. А тем временем другая команда переговорщиков готовит для него альтернативное чтиво. Контрдиверсионный замысел также предусматривает сливы компромата и расследования в мейнстримных изданиях. Вполне возможно, что будет третья, четвертая серия.

Два мирных плана, две войны. Кто победит в дипломатии

Чтобы в этом сериале когда-то произошел долгожданный happy end, западной команде «сценаристов» было бы неплохо прописать очередную порцию санкций для Москвы и максимально усилить Украину. Для этого им надо осознать, что Силы Обороны Украины защищают не только родную землю, но и существующий миропорядок. Когда западный мир помогает Украине, это не просто помощь, это инвестиция в общий интерес.

Каким бы ни было развитие событий в «голливудском сериале», мы создаем совсем другое кино: национальный эпос Украины. В нем, безусловно, присутствуют западные партнеры, но в главной роли — украинский народ. Рано или поздно мы разрушим империю зла. Мы не надеемся на быстрый happy end, мы будем стоять со щитом и мечом до тех пор, пока враг подает «признаки жизни». Слава Украине!

Юрий Федоренко, «Фейсбук»

