БелЖД снова оказалась в центре коррупционного скандала 1 28.11.2025, 14:19

1,366

Под ударом теперь и бизнесмены.

Коррупционная история вокруг БелЖД продолжает раскручиваться, и теперь под ударом оказываются не только чиновники, но и коммерсанты, которые десятилетиями считали взятки «необходимой частью переговоров». Суд утвердил огромные штрафы двум фирмам за «дачу незаконного вознаграждения в особо крупном размере» железнодорожным чиновникам, пишет «Белорусы и рынок».

Названия компаний не раскрывают, но суммы штрафов говорят сами за себя: примерно 270 тысяч рублей для одной и 1,2 миллиона рублей для другой. Суд уже утвердил решения. И это момент, когда государство показывает, что за коррупцию будет платить не только госслужащий, но и бизнес, который приносил деньги.

Ирония в том, что борьба с коррупцией снова сводится к одному: не меняется система отношений, меняется только способ извлечения выгоды из неё.

Железная дорога в Беларуси десятилетиями оставалась закрытой структурой со своими правилами. Здесь крутятся огромные деньги: инфраструктура, ремонты, поставки техники, модернизация связи, логистика. Тендеры превращались в полузакрытые соревнования, а настоящие решения часто происходили не в официальных кабинетах.

Эта культура «параллельных договорённостей» жила годами. Пока в 2024 году не взорвалась.

Дело Петра Дулуба: точка, с которой всё покатилось

Арест первого замначальника БелЖД Петра Дулуба стал тем моментом, когда стало ясно: коррупция в системе не точечная, а структурная. Напомним, следствие установило, что Дулуб получил около 2 миллионов рублей взяток и ещё 7 миллионов незаконного дохода. Это сумма, которая говорит о многолетней бизнес-модели, а не о разовой «благодарности».

И если такие деньги заходили в кабинет первого зама, то вполне логично предположить, что приносили их не случайные люди. Поэтому прокуратура пошла по цепочке. Проверили тех, кто мог участвовать в схемах, и вскоре появились первые результаты.

Почему эти штрафы начислены по административному кодексу, а не по уголовному

Самое интересное скрыто в юридической конструкции, созданной в Беларуси в 2021 году. Что такое статья 24.59 КоАП, по которой юрлицам выписали огромные штрафы?

Эта статья устанавливает ответственность юридического лица за передачу материальных ценностей или выгод имущественного характера должностному лицу от имени или в интересах фирмы.

Штраф – до 200 % стоимости взятки, но не менее 50 базовых величин.

Никакой уголовной ответственности для компании нет. Никто не садится, не проходит через следственный изолятор. Компания просто платит.

До 2021 года такого состава в КоАП не существовало. И эта реформа была не об ошибке, а о прагматике: государство разнесло ответственность за коррупцию так, чтобы:

– чиновник отвечал по уголовке,

– бизнес — по административке.

Это позволяет власти одновременно демонстрировать борьбу с коррупцией и пополнять бюджет. Штрафы могут приносить миллионы, в то время как уголовное дело – это расходы, адвокаты, проверки и судебная волокита.

Зачем это нужно власти

Причины лежат на поверхности:

Штраф приносит деньги сразу. Посадка – только политический эффект.

Можно наказывать выборочно. Административный процесс даёт огромную гибкость. Нужна фирма как партнёр – нет состава. Не нужна – вот вам протокол и огромный штраф.

Не нужно называть имена. Для государства это идеальный инструмент, чтобы карать нарушителей, не раскрывая структуру коррупционных сетей.

Эта административная статья стала удобной «кассой» для взысканий и соответствует логике белорусской системы: за коррупцию отвечают все, но каждый по своей шкале.

Что-то подсказывает, что дело железнодорожников и Дулуба – не финал, а начало. Государство уже идёт по цепочкам, и в ближайшие месяцы можно ожидать новых штрафов, новых фирм и новых откровений. Это как дойка коровы в колхозе, но в роли дойного стада будет бизнес. А уж какие надои будут и планы – увидим.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com