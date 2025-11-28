Китайские компании вытесняют российских производителей с ключевых рынков

Китайские компании вытесняют российских производителей с ключевых рынков1
- 28.11.2025, 14:22
Появились данные украинской разведки.
Российская экономика сталкивается с увеличивающимся давлением со стороны «дружественных» стран, которые быстро занимают ниши, остающиеся пустующими из-за инвестиционной паузы.
Об этом сообщает пресс-служба Службы внешней разведки Украины.
По информации СВР, высокая ключевая ставка, неэффективная монетарная политика и сокращение бюджетного импульса фактически парализуют внутренних производителей.
Формальные показатели инвестиций в основной капитал на вид стабильны, но это - лишь отражение старых активов, тогда как реальное падение достигает 1,5 %.
Отмечается, что экспортные доходы уже сократились на 20 %, а рост налоговой нагрузки, включая НДС, дополнительно ограничивает возможности бизнеса.
Промышленники прямо указывают на замедление снижения ключевой ставки и высокую стоимость кредитов как главные барьеры для развития. Как результат - рынок открывается для китайских поставщиков оборудования и продукции, которые без значительных вложений получают контроль над сегментами, которые теряют российские компании.
Наиболее показательным является рынок тяжелых грузовиков. За январь-октябрь 2025 года продажи машин массой более 14 тонн упали на 54 %, а сегмент магистральных тягачей - на 71 %.
Всего зарегистрировано всего 37,9 тысяч тяжелых автомобилей, что на 57 % меньше, чем в прошлом году.
Несмотря на формальное лидерство «КАМАЗа» с долей 29,5 %, китайские Sitrak (16,3 %), Shacman (10,8 %) и FAW (9 %) фактически вытесняют его с рынка. Добавляет давления и белорусский «МАЗ» с 7,2 %.
«Российский производитель обречен на дальнейшее вытеснение из ключевых сегментов, а восстановить утраченные позиции в условиях агрессивной экспансии «дружественных» конкурентов фактически невозможно», - отметили в разведке.