Новый дешевый кроссовер Citroen стал намного круче 28.11.2025, 14:26

Автомобиль получил другие бамперы, яркий декор и крупные колесные диски.

Новый Citroen Basalt уже полностью рассекретили как современный компактный автомобиль. Дешевый кроссовер даже отправили в продажу, а теперь новинку сделали намного круче с новыми деталями.

Детали стали известны Carscoops.

Кроссовер Citroen Basalt Vision – более эффектный вариант бюджетной модели. Автомобиль получил другие бамперы, яркий декор и крупные колесные диски.

Пока цели создания концепта Citroen Basalt Vision неизвестны. Возможно, производитель готовит особую стильную модификацию для расширения линейки. Или это просто яркий шоу-кар для привлечения внимания.

Но в целом машину построили на базе стандартной модели Citroen. Внешность Basalt выполнили в стиле похожей, но более крупной модели – Citroen C4X. Новый кроссовер позаимствовал у старшего брата не только дизайн, но и концепцию. Это кроссовер с купеобразным силуэтом.

От стандартного 4-дверного автомобиля новинка отличается высокой посадкой. Чтобы штурмовать плохие дороги как кроссовер. Под капотом – бензиновый двигатель объемом 1 л. Его мощность составляет 128 л.с. Базовый вариант Citroen Basalt с ценой от 9500 долларов оснащен 82-сильным мотором.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com