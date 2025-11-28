Министр обороны Румынии подал в отставку из-за резюме 28.11.2025, 14:32

В нем была ложная информация об образовании.

Министр обороны Румынии Йонуц Муштяну подал в отставку после того, как выяснилось, что он солгал о своем образовании в резюме.

Об этом он написал в Facebook, передает «Европейская правда».

«Сегодня я подал в отставку с должности министра национальной обороны. Я делаю этот шаг с преданностью и уважением к румынской армии», – заявил Муштяну в пятницу, 28 ноября.

Он отметил, что Румыния и Европа подвергаются атакам со стороны России, поэтому национальная безопасность должна быть защищена любой ценой.

«Я не хочу, чтобы дискуссии о моем прошлом и ошибках, которые я сделал много лет назад, отвлекали тех, кто сейчас руководит страной, от их сложной задачи», – заявил Муштяну.

Как пишет Digi24, Муштяну солгал в своем резюме, с которым вошел в политику. По данным агентства, он окончил частный университет, который занимает последнее место в национальном рейтинге, по специальности «дипломатическая инженерия», и получил диплом только через 16 лет после начала обучения.

