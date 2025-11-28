Больше трети белорусов живет на сумму меньше $300 28.11.2025, 14:41

Хуже всего ситуация в Могилевской области.

Больше трети белорусов живут в месяц на 1 тысячу рублей или меньше (около $292). Это следует из данных Белстата о распределении среднедушевых располагаемых ресурсов.

У 35,7% белорусов в месяц в распоряжении есть до 1 тыс. рублей. Еще 35,1% имеют на руках от 1 до 1,5 тыс. и 29,2% располагают средствами выше этой суммы. При этом больше 1,8 тыс. имеют только 17,5%.

Если смотреть по областям, то ситуация хуже всего в Могилевской. Там на сумму до 1 тыс. в месяц живут 47,1% местных жителей. Меньше всего доля таких людей в Минске — чуть более 20%. В столице, наоборот, больше, чем в других регионах, людей с ресурсами от 1,5 тыс.

