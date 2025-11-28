закрыть
Друг Лукашенко после переворота покинул Гвинею-Бисау

  • 28.11.2025, 14:52
Друг Лукашенко после переворота покинул Гвинею-Бисау

Он находится в Сенегале.

Свергнутый президент Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало прибыл в соседний Сенегал после того, как его освободили военные, совершившие переворот в стране, сообщает BBC.

О том, что Умару Сиссоко Эмбало был осовобожден и покинул Гвинею-Бисау сообщили власти Сенегала.

Освобождение Умару Сиссоко Эмбало стало возможным после переговоров регионального блока ЭКОВАС. Представители африканских стран настаивали на освобождении политика и обеспечении его безопансости на фоне растущей напряженности в Гвинее-Бисау.

Министерство иностранных дел Сенегала заявило, что Эмбало прибыл в страну специальным рейсом поздно вечером в четверг, 27 ноября. При этом в заявлении подчеркивается, что Умару Сиссоко Эмбало «цел и невредим».

Военные Гвинеи-Бисау уже назначили временного руководителя страны, генерала Орту Н'Тама, который будет управлять страной в течение года.

Напомним, 7 мая 2025 года Умару Сисоку Эмбало прилетал в Минск и встречался с Александром Лукашенко. Последний заявил, что Беларусь готова поставлять в Гвинею-Бисау широкий спектр необходимой продукции, включая продукты питания, одежду, обувь, промышленные товары.

