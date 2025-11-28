Российские генералы перестали спать по ночам 1 Брент М. Иствуд, The National Security Journal

28.11.2025, 14:55

Их заставила волноваться стелс-ракета, которую невозможно сбить.

О возможности предоставления Украине высокоточных крылатых ракет JASSM говорили дважды — летом 2024 года и летом 2025 года. Каждый раз в Кремле заявляли об «угрозе эскалации». Какие особенности ракет JASSM превращают их в «неприятный сюрприз» для россиян?

JASSM находится в центре будущей «кинетической ракетной войны», в ходе которой военно-воздушные силы не будут заниматься догфайтами, а будут наносить дальнобойные высокоточные удары крылатыми ракетами.

JASSM навевает ужас на врага

Тенденции войн будущего сводятся к состоянию, которое я называю «кинетической ракетной войной».

Это означает, что противоборствующие стороны будут обмениваться ударами ракет за пределами прямой видимости с самолетов, которые раньше просто запускали ракеты малого радиуса в догфайтах или сбрасывали бомбы во время миссий воздушной поддержки, чтобы спасти своих пехотинцев.

Соединенные Штаты возлагают большие надежды на свою JASSM — совместную ракету класса «воздух-поверхность».

Эта сверхскоростная крылатая ракета воздушного базирования наносит мощные удары, заставляя врага искать укрытие. Существует также версия с увеличенной дальностью и модель для уничтожения надводных кораблей — последняя называется LRASM (противокорабельная ракета большой дальности).

Широкий спектр боевых самолетов

JASSM и ее модификации можно запускать с целого ряда боевых самолетов, от истребителей до бомбардировщиков.

Ракету могут запускать B-2, B-52, F-15, F-16 и F/A-18. Новые F-35 также рано или поздно будут нести LRASM. F-22 также применяли базовую модель JASSM против целей в Сирии.

Краткая информация о JASSM

Крылатая ракета JASSM имеет длину 4,2 м и размах крыльев 2,4 м. Она оснащена проникающей боеголовкой WDU-42/B весом 453 кг.

В различных вариантах ракеты используются турбовинтовые или турбореактивные двигатели. Базовая модель JASSM имеет дальность 368 км, а модель с увеличенной дальностью «ER» — боевой радиус до тысячи километров.

JASSM стоит на вооружении с 2009 года и используется в Польше, Австралии, Финляндии и США.

Обход средств ПВО

JASSM была разработана в 1998 году и впервые испытана в 2006 году. «У JASSM малозаметный корпус, предназначенный для поражения различных целей, включая средства ПВО противника. Малозаметный корпус ракеты особенно важен с учетом распространения современных систем ПВО, таких как С-300 (и более новых модификаций). Наконец JASSM-ER будет оснащена каналом передачи данных, что позволит корректировать курс после запуска. Это критически важное усовершенствование для наземных и морских целей», — пишет CSIS.

Существует и модель с экстремальной дальностью, которая была введена в эксплуатацию в 2024 году и имеет радиус 1800 км. Эти новые варианты отличаются улучшенными двигателями и большим запасом топлива. Их боевые части могут проникать на большую глубину, разлетаясь на множество осколков. JASSM оснащена инфракрасным искателем и наводится через внутреннюю навигационную систему и GPS.

«Она также включает трехмерные модели целей, восемь из которых могут храниться в памяти каждой ракеты. Военно-воздушные силы указывают, что ракета имеет точность в пределах 3 м кругового вероятного отклонения», — утверждает CSIS.

Гроза террористов

Первое боевое применение JASSM состоялось в 2018 году двумя бомбардировщиками B-1B Lancer. Ракеты поразили научно-исследовательский центр Barzah в Сирии, чтобы взорвать расположенный там объект по производству химического оружия. Для уничтожения центра было запущено аж 19 ракет JASSM.

JASSM также была задействована в миссии 2019 года по уничтожению дома лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. Одним из интересных способов использования JASSM является их развертывание на самолете MC-130J Commando. Система запуска «Rapid Dragon» особенно опасна для боевиков на земле.

Корпус морской пехоты не стоит в стороне

Корпус морской пехоты США уже развертывает JASSM на своих самолетах F/A-18 Hornet. 232-я эскадрилья морской пехоты (VMFA) стала первым подразделением Корпуса, получившим крылатые ракеты.

«Интеграция крылатой ракеты AGM-158A в арсенал F/A-18 значительно расширяет возможности Hornet, позволяя ему поражать цели, находясь далеко за пределами досягаемости средств ПВО противника», — рассказал майор Брэдли Кирби, офицер по авиационному вооружению 3-го авиационного крыла морской пехоты, согласно пресс-релизу Корпуса морской пехоты.

Это будет один из основных видов вооружения Корпуса морской пехоты в случае конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе. Морские пехотинцы очень заинтересованы возможностями «ракетного противостояния». Они сделали баллистические ракеты приоритетным средством для защиты от амфибийных атак. Прикрытие с воздуха, осуществляемое «Хорнетами», будет иметь решающее значение для предотвращения контратак противника на зоны высадки морской пехоты во время амфибийных десантов.

Между тем ВВС будут продолжать использовать JASSM для скрытых, сверхбыстрых атак на приоритетные цели, связанные с террористами и оружием массового уничтожения. Эта ракета имеет большое будущее в ракетном противостоянии.

Воздушный запуск ракеты особенно актуален, поскольку США рассматривают ее возможности в контексте потенциального конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе.

Это точное и мощное оружие. Модели с увеличенной и экстремальной дальностью со временем будут только совершенствоваться, поскольку ВВС и Корпус морской пехоты используют их для поддержки пехоты. JASSM — это современное оружие, проверенное в бою.

Новый увеличенный радиус будет держать врага в тонусе. Нельзя недооценивать и потенциал противокорабельных LRASM.

Мы будем следить за тем, будут ли эти вооружения полностью профинансированы в будущих бюджетных запросах ВВС и Корпуса морской пехоты. Даже ВМС теперь применяют JASSM.

ВМС ввели ракету в строй в 2021 году. Это оружие с большим потенциалом в будущих конфликтах, которое за последние годы усовершенствовалось и превратилось в универсальную ракету, способную вынудить врага к заслуженному возмездию.

