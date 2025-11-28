Орбан прибыл в Москву и встретился с Путиным

Орбан прибыл в Москву и встретился с Путиным5
- 28.11.2025, 15:20
Премьер Венгрии предложил Будапешт в качестве площадки по завершению войны в Украине.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу, 28 ноября, прибыл в Москву и встретился с российским диктатором Путиным.
Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.
По прибытии Орбан в очередной раз повторил, что Венгрия готова предоставить площадку для переговоров по завершению войны в Украине.
В то же время Путин назвал «взвешенной» позицию венгерского премьера по войне в Украине.
Российский диктатор также заявил, что переговоры РФ и США якобы «приведут к проведению саммита в Будапеште».
Ранее Орбан сказал в интервью, что целью его встречи с Путиным является обсуждение поставок нефти и газа в Венгрию.
На вопрос о том, будут ли обсуждаться мирные усилия по урегулированию войны России против Украины, премьер Венгрии ответил утвердительно.