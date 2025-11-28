В Эфиопии обнаружена загадочная стопа древнего родственника человека 28.11.2025, 15:23

1,098

Открытие ставит под вопрос уникальный статус вида Люси.

Новые окаменелости, найденные в Эфиопии, позволили международной команде ученых окончательно установить, что загадочная стопа с противопоставленным большим пальцем, обнаруженная в 2009 году, принадлежит недавно описанному древнему родственнику человека — Australopithecus deyiremeda. Открытие ставит под вопрос уникальный статус вида Люси (Australopithecus afarensis), который долгое время считался единственным гоминидом региона более трех миллионов лет назад. Работа опубликована в журнале Nature.

До обнаружения стопы из Буртеле специалисты были уверены, что именно afarensis доминировал на северо-востоке Эфиопии в тот период. Но находка с «обезьяноподобным» хватательным большим пальцем — признаком, отсутствующим у Люси, — заставила пересмотреть прежние представления.

В 2015 году исследовательская группа предложила выделить новый вид — A. deyiremeda, основываясь на фрагментах челюсти возрастом около 3,4 млн лет. Однако доказать, что найденная ранее стопа принадлежит этому виду, тогда не удалось, что вызвало скепсис в научном сообществе.

Теперь ситуация изменилась. Ученые сообщили, что новая челюсть с 12 зубами из того же района имеет четкие морфологические совпадения со стопой.

«У нас нет сомнений, что стопа из Буртеле относится к тому же виду, что и найденные зубы и челюсть», — заявил руководитель исследования Йоханнес Хайле-Селассие из Университета штата Аризона.

Исследование показало, что A. deyiremeda был более примитивным, чем «кузены» из вида afarensis. Компьютерная томография зубов указывает на менее развитые человеческие черты, а изотопный анализ подтверждает древесную диету — листья, фрукты, орехи. Это согласуется и с устройством стопы: хватательный большой палец говорит о том, что эти гоминиды проводили больше времени в кронах деревьев.

Главной загадкой оставалось, как два таких разных вида могли сосуществовать на одной территории. По данным авторов работы, разгадка заключается в разделении экологических ниш: A. deyiremeda предпочитал древесную среду и питание с деревьев, тогда как afarensis был более ориентирован на наземный образ жизни. Это снижало конкуренцию и обеспечивало возможность сосуществования.

«Со­су­ще­ство­ва­ние видов уходит глубоко в нашу историю», — подчеркнул Хайле-Селассие.

Специалисты, не участвовавшие в работе, оценивают открытие как значимое. По словам палеолитического археолога Джона МакНабба из Саутгемптонского университета, новые данные усиливают аргументы в пользу самостоятельности A. deyiremeda и «добавляют нового участника в дискуссию о том, кто стал предком Homo sapiens».

