За два дня в Беларуси зафиксировано 11 рекордов тепла 28.11.2025, 15:32

В трех случаях перекрыты экстремумы, державшиеся более полувека.

11 температурных рекордов зафиксировано на белорусских метеостанциях 26 и 27 ноября, свидетельствует проведенный «Позiркам» сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета.

Оба дня обновлялись максимумы в Гомеле (9,4 градуса выше нуля против 9,2 в 2009 году и 10,3 против 9,7 в 1969-м) и Костюковичах (8,3 против 7,9 в 2006-м и 9,5 против 8,2 в 1990-м).

В ближайшие дни Белгидромет прогнозирует более холодную погоду с небольшими колебаниями температуры. Днем 28 ноября до 4 градусов выше нуля, 29-го — до 6, 30-го — до 8, 1 декабря — до 6.

В последний день осени и первый день зимы в отдельных районах дневная температура будет на градус ниже нулевой отметки.

