Трамп хочет депортировать всех, кто «несовместим с западной цивилизацией» 28.11.2025, 15:42

О ком речь — неизвестно.

Президент США Дональд Трамп объявил о полном прекращении приёма мигрантов из стран «третьего мира». Он написал в Truth Social: «Я навсегда остановлю миграцию из всех стран третьего мира».

Какие именно страны имеются в виду, как и когда Трамп намерен реализовать своё намерение, он не уточнил. Он также заявил, что хочет отменить «миллионы нелегальных разрешений на въезд» времён Джо Байдена и вообще резко сократить число «незаконных и мешающих» людей.

Кроме того, Трамп намерен отменить федеральные льготы и субсидии негражданам США и депортировать мигрантов, «несовместимых с западной цивилизацией». Единственным настоящим решением он считает «обратную миграцию».

В конце серии постов на эту тему Трамп поздравил американцев с Днём благодарения: «...кроме тех, кто ненавидит, ворует, убивает и разрушает всё, за что выступает Америка. Вам здесь осталось недолго!».

Эти заявления президент США сделал после стрельбы по нацгвардейцам в Вашингтоне (стрелял афганец). По словам Трампа, одна женщина скончалась от ран, второй раненый борется за жизнь. После инцидента иммиграционная служба США по распоряжению Трампа объявила о «тщательной и всесторонней проверке всех грин-карт всех иностранцев из всех проблемных стран». Под проверку подпадают, помимо афганцев, выходцы из ещё 18 стран, в том числе Иран, Ливия, Сомали, Йемен, Куба и Венесуэла.

