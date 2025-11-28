Жительница Солигорска потеряла четырехзначную сумму, купив «горящий тур» 28.11.2025, 16:09

Женщину привлекла скидка в 45%.

Жительница Солигорска стала жертвой интернет-мошенников, потеряв 7700 рублей при покупке «горящего тура» у несуществующего турагентства. Женщину привлекла скидка в 45%, что и стало отправной точкой для аферы, сообщает «Солигорский телевизионный канал».

Псевдофирма «Билеты в лето» (аккаунт by_bilety в Instagram) выглядела вполне правдоподобно: около двух тысяч подписчиков, оформленные актуальные сторис, опубликованные фото и видеоотзывы. Однако за внешней «картинкой» скрывался тщательно подготовленный мошеннический аккаунт.

Весь контакт с клиенткой происходил строго через мессенджер, а предоплату злоумышленники потребовали внести путем пополнения банковской карты — схема, которая давно считается классическим признаком мошенничества. Более того, в профиле не было указано ни официального сайта, ни юридического адреса, ни какого-либо подтверждения легального статуса компании.

Жительница Солигорска, спешившая воспользоваться выгодным предложением, не стала проверять данные и перевела деньги неизвестным. После получения средств мошенники перестали выходить на связь.

Это не первый случай, когда лжеагентство «Билеты в лето» фигурирует в материалах милиции. В декабре 2024 года аналогичные действия аферистов расследовали в Гродно. Тогда 33-летняя местная жительница с семьей собиралась отправиться в теплые края и перевела 3300 рублей в качестве аванса за «путевку в Дубай».

Схема была практически идентична: реклама в Instagram, перевод общения в WhatsApp, «договор» с неправильными реквизитами, а в итоге — несуществующий офис турфирмы в Гомеле. Мошенники пропали после получения денег. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело, сообщали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

