Мэру российского города сломали нос за плохую работу 28.11.2025, 16:10

Россиянин напал на чиновника во время личной беседы.

Российские силовики задержали 46-летнего мужчину, который напал на мэра города Енисейска в здании администрации. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщает пресс-служба следственного управление следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным ведомства, инцидент произошел 28 ноября. Мужчина пришел на прием к мэру и в ходе беседы стал высказывать недовольство работой властей, после чего набросился на градоначальника и причинил ему телесные повреждения.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

