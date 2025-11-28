У задержанного по делу о диверсиях на железной дороге в Польше нашли 46 паспортов РФ 4 28.11.2025, 16:28

5,994

Фото: ЕРА

У мужчины нет постоянного места жительства.

В одного из четырех украинцев, задержанных в Польше по подозрению в причастности к диверсии на железной дороге по заказу спецслужб Кремля, 34-летнего Михаила Х., при себе было 46 российских паспортов и другие документы, выданные РФ. Об этом 25 ноября информировало RMF FM.

У мужчины нет постоянного места жительства, но в суде его представляли три адвоката, что «лишь подпитывает домыслы», подчеркивает медиа со ссылкой на неофициальные источники.

Михаила задержали 18 ноября, но через несколько дней сообщили, что не обнаружены доказательства, которые могли бы связать этих лиц с диверсантами, совершившими акты саботажа на польской железной дороге, поэтому им не объявили никаких обвинений, пишет СМИ. По его информации, трех человек освободили, а единственным, кто оставался под стражей, был именно этот украинец.

Прокурор предъявил ему обвинение по ст. 276 Уголовного кодекса, которое предусматривает до двух лет заключения и связанно с диверсией – оно касалось сокрытия документов, которыми подозреваемый не имел права распоряжаться, говорится в статье.

До сих пор непонятно, подлинные или поддельные эти российские паспорта. Как сообщает RMF FM, прокуратура продолжает проверку. Также неизвестно, владел ли ими мужчина на законных основаниях. Прокуратура сообщила, что проверяет как подлинность документов, выданных на разные имена, так и то, как именно подозреваемый получил их.

Польская прокуратура расследует акты саботажа террористического характера в период с 15-го по 17 ноября, включая повреждение железнодорожных путей возле поселков Мика и Голомб с использованием взрывчатки.

