Ученые: Кошки дружат с людьми около четырех тысяч лет

1,566

Это намного меньше, чем считалось.

Кошки обычно ведут себя крайне независимо — и новое исследование, проведенное британскими учеными, стало еще одним подтверждением этого факта. Эксперты установили, что одомашнивание диких кошек произошло намного позднее, чем считалось, и вообще — в другом месте, сообщает BBC.

Ученые из Оксфордского университета изучили кости кошек, обнаруженные во время археологических раскопок в разных точках мира. В результате они поняли, что кошки установили тесные взаимоотношения с людьми всего около 4 тыс. лет назад — и этот процесс происходил в Северной Африке, а не в Леванте, как предполагали эксперты ранее.

«Кошки теперь повсюду, о них делают телепрограммы, а интернетом они просто рулят, — говорит профессор из Университета Оксфорда Грегер Ларсон. — Но наши отношения с кошками начались примерно 3,5 тыс. или 4 тыс. лет назад, а не 10 тысяч».

Все современные кошки произошли от одного вида — степного кота (Felis lybica).

Однако ученые уже долгое время пытаются установить, каким образом и когда именно произошел их переход от дикой жизни к обитанию в домах людей.

Чтобы разрешить загадку, специалисты из Оксфорда изучили ДНК в кошачьих скелетах, обнаруженных в Европе, Северной Африке и в турецком регионе Анатолия. Они датировали кости животных, проанализировали их ДНК и сравнили результаты с генетическим пулом современных кошек.

Оказалось, что одомашнивание кошек не началось одновременно с аграрной революцией в Леванте, как предполагали ранее (земледелие начало развиваться около 10 тыс. лет назад). На самом деле дружба кошек с людьми началась на несколько тысячелетий позже на севере Африки.

«Этого не произошло в том регионе, где люди впервые начали вести оседлый образ жизни. Больше похоже на то, что это египетский феномен», — считает Ларсон.

Подобные предположения хорошо сочетаются с отношением к кошкам в древнем Египте: его жители поклонялись этим животным, увековечивали их в искусстве и мумифицировали.

Как только кошки стали жить вместе с людьми, они быстро распространились по всему миру. В числе прочего этому способствовало то, что они ловят мышей и крыс — крайне полезное умение как на кораблях, так и в домах.

Но в Европу кошки попали только около 2 тыс. лет назад — также намного позже, чем считалось.

Они прошли через весь европейский континент, вместе с римлянами попали в Великобританию, а затем распространились на восток по Великому шелковому пути и достигли Китая.

Сегодня их можно найти на всех континентах мира, кроме Антарктики.

Впрочем, в этой теории нашлось одно примечательное исключение. Ученые установили, что дикие кошки в течение некоторого времени жили рядом с людьми в Китае — и это происходило задолго до того, как в мире появились домашние кошки.

Этими кошачьими были дикие бенгальские кошки — небольшие животные, обладающие похожим на леопардов окрасом. Они жили в человеческих поселениях на территории Китая в течение примерно 3,5 тыс. лет.

Как говорит профессор Шу Цзинь Ло из Пекинского университета, отношения между древними жителями Китая и этими кошками были фактически симбиотическими, то есть эти два вида независимо жили рядом друг с другом — и при этом друг другу помогали.

«Бенгальские кошки получали выгоду от жизни около людей, на людей это в основном никак не влияло, но они были рады их видеть как естественных охотников за грызунами», — отмечает ученая.

Бенгальские кошки так не одомашнились — и продолжают жить в дикой природе по всей Азии.

Впрочем, в последнее время они скрещиваются с домашними, в результате чего появилась новая порода домашних бенгальских кошек, которая была официально признана в 1980-е годы.

