Европейцы раскритиковали Орбана за визит к Путину

Европейцы раскритиковали Орбана за визит к Путину6
- 28.11.2025, 16:39
- 2,636
Премьер Венгрии «не играет за европейскую команду».
Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал венгерского премьер-министра Виктора Орбана за его визит к главе Кремля Владимиру Путину.
Его слова цитирует Spiegel.
Мерц напомнил об усилении российских авиаударов после визита Орбана к Путину в июле прошлого года. Он отметил: эти удары произошли непосредственно после того, как председательство в Совете Европейского Союза на следующие полгода перешло к Венгрии.
«Этот визит был не только неудачным. Через несколько дней после него российская армия начала одни из самых жестоких атак на гражданскую инфраструктуру и гражданские объекты в Украине», – заявил Мерц.
Он выразил надежду, что на этот раз Россия не отреагирует так же.
«Но он ездит без европейского мандата и без консультаций с нами», – акцентировал Мерц.
Премьер Словении Роберт Голоб во время пресс-конференции с Мерцем заявил, что Орбан уже некоторое время «не играет за европейскую команду».
«Мы не ожидаем от этого визита никаких выгод или преимуществ», – добавил Голоб.