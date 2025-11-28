закрыть
Европейцы раскритиковали Орбана за визит к Путину

6
  • 28.11.2025, 16:39
  • 2,636
Европейцы раскритиковали Орбана за визит к Путину

Премьер Венгрии «не играет за европейскую команду».

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал венгерского премьер-министра Виктора Орбана за его визит к главе Кремля Владимиру Путину.

Его слова цитирует Spiegel.

Мерц напомнил об усилении российских авиаударов после визита Орбана к Путину в июле прошлого года. Он отметил: эти удары произошли непосредственно после того, как председательство в Совете Европейского Союза на следующие полгода перешло к Венгрии.

«Этот визит был не только неудачным. Через несколько дней после него российская армия начала одни из самых жестоких атак на гражданскую инфраструктуру и гражданские объекты в Украине», – заявил Мерц.

Он выразил надежду, что на этот раз Россия не отреагирует так же.

«Но он ездит без европейского мандата и без консультаций с нами», – акцентировал Мерц.

Премьер Словении Роберт Голоб во время пресс-конференции с Мерцем заявил, что Орбан уже некоторое время «не играет за европейскую команду».

«Мы не ожидаем от этого визита никаких выгод или преимуществ», – добавил Голоб.

