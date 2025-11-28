Все «космонавты» ушли на «СВО»
Виталий Чепинога
28.11.2025
Россия впервые за 60 лет потеряла возможность запускать людей в космос.
«Конец великой эпохи». Еще одно стратегическое достижение Путина, который 20 лет плел небылицы о межгалактических путешествиях.
Все, что было создано еще по технологиям украинцев во главе с Королевым, пришло в негодность по причине солидного возраста. А придумать что-то новое и свое – не хватает лепки.
Не на чем лететь. Да и некому: все «космонавты» ушли на «СВО». Но теперь взлететь в небо они могут только с помощью украинской артиллерии.
Виталий Чепинога «Феисбук»