Все «космонавты» ушли на «СВО» Виталий Чепинога

28.11.2025, 17:31

1,346

Россия впервые за 60 лет потеряла возможность запускать людей в космос.

«Конец великой эпохи». Еще одно стратегическое достижение Путина, который 20 лет плел небылицы о межгалактических путешествиях.

Все, что было создано еще по технологиям украинцев во главе с Королевым, пришло в негодность по причине солидного возраста. А придумать что-то новое и свое – не хватает лепки.

Не на чем лететь. Да и некому: все «космонавты» ушли на «СВО». Но теперь взлететь в небо они могут только с помощью украинской артиллерии.

Виталий Чепинога «Феисбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com