Еще один российский самолет сломался в воздухе 28.11.2025, 17:43

1,040

Могла произойти утечка топлива.

Самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс Иркутск — Москва, был вынужден экстренно приземлиться в пермском аэропорту Большое Савино, сообщила пресс-служба авиакомпании. Речь идет о борте SU-1563, на котором находились 158 пассажиров. Как уточняет перевозчик, командир принял решение о внеплановой посадке из-за индикации повышенного расхода топлива, что могло свидетельствовать о возможной утечке. Посадка прошла штатно в 15:32 по Минску, а из Москвы в Пермь отправили резервный самолет, который должен вылететь обратно в столицу в 20:30 по местному времени, пишет The Moscow Times.

В январе аналогичный инцидент произошел с рейсом SU 2131, следовавшим из Стамбула в Москву: самолет экстренно сел в Астрахани из-за технической неисправности. В апреле сломался еще один самолет авиакомпании: воздушное судно, летевшее по маршруту Москва — Денпасар, запросило аварийную посадку в Шереметьево после отказа двигателя, писал «112».

До этого, 29 марта, Airbus A320 «Аэрофлота» совершил вынужденную посадку в саратовском аэропорту Гагарин после срабатывания системы, сигнализировавшей о возможной разгерметизации. 10 февраля Boeing этой же авиакомпании, летевший из Пхукета (Таиланд) в Москву, был вынужден вернуться в Бангкок спустя несколько часов полёта — Thai PBS сообщал, что причиной стала неисправность системы шасси.

После начала Владимиром Путиным войны в Украине и последовавших санкций США и ЕС техническое состояние российского авиапарка заметно ухудшилось. «Новая газета Европа» писала, что за 11 месяцев 2024 года в России зарегистрировали 208 авиаинцидентов — на 25% больше, чем годом ранее, при этом почти половина случаев была связана с отказами двигателей или неисправностью шасси.

