В Беларуси впервые продали шоколад через биржу 28.11.2025, 17:58

Вес партии — 60 тонн.

На Белорусской универсальной товарной бирже провели дебютную сделку по полуфабрикату для производства классического шоколада, пишет Myfin.by.

Партия шоколадной массы весом 60 тонн была приобретена на биржевых торгах для нужд внутреннего рынка на общую сумму 1,4 млн белорусских рублей.

Оба участника этой пилотной сделки являются отечественными предприятиями кондитерской промышленности, которые на протяжении 2025 года активно использовали биржевую площадку для закупок различного сырья и материалов.

Напомним, шоколад дорожает на фоне рекордного роста мировых цен на какао-бобы, вызванного неурожаями в Западной Африке из-за экстремальных погодных условий, включая засуху.

