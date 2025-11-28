Пять фейков от Путина 28.11.2025, 18:01

Глава Кремля рассказывает о боях в несуществующем городе.

Пресс-служба Кремля не стала исправлять ошибку Путина – накануне он рассказал о боях в несуществующем городе «Комсомольске». На это обратили внимание СМИ – возможно, правитель имел в виду Константиновку. Тем не менее, в расшифровке на сайте Кремля остался Комсомольск.

Вчерашний рассказ Путина об «успехах на фронте» основан и на других ошибках, фейках и манипуляциях, констатирует военный обозреватель «Можем Объяснить».

«Купянск полностью в наших руках, группировка противника ликвидирована»

На самом деле в Купянске идут встречные бои, писал в день выступления Путина крупнейший провоенный канал РФ. О контратаках ВСУ сообщает и другой крупный канал. Об «освобождении» Купянска Герасимов доложил Путину еще 20 ноября, это вызвало возмущение у Z-авторов.

Покровск и Мирноград «полностью окружены», силы ВСУ «планомерно уничтожаются»

На самом деле никакого «котла» нет, писали в сводке аналитики CIT. «В условиях нынешней нехватки личного состава в ВС РФ невозможно представить полное окружение: на полноценный контроль границ «кармана» не хватает ни солдат, ни техники» .

«На левом берегу реки Оскол заблокированы ещё 15 батальонов»

На самом деле военные обозреватели обеих сторон ничего не сообщали о блокировке ВСУ на левом берегу Оскола. В понедельник Z-каналы публиковали видео с дронов с переправами через реку. Тогда же командование ВСУ признало давление противника в этом районе, но отрицало, что он имеет успехи.

«Отдельные военнослужащие ВСУ в этом районе уже выглядят как бомжи»

На самом деле на бомжей похожи российские контрактники. Этой осенью солдаты по-прежнему жалуются на плохое обеспечение и покупку экипировки за свой счет.

