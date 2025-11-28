В Минске продают черешню за $110

В Минске продают черешню за $1101
- 28.11.2025, 18:38
Цены шокируют.
На Комаровку в конце ноября завезли черешню. Ее уже можно обнаружить у некоторых продавцов на крытом рынке.
Сочные плоды приехали к нам из Чили. Журналисты tochka.by узнали цену этого мясистого чуда. Рядом – еще один прилавок, где, видимо, постеснялись и спрятали ценник.
Но мы, под видом заинтересованного покупателя, все узнали. Тут есть два вида – они тоже из Чили.
Желто-красная черешня, по словам продавца, «вкусная, сладкая, сочная». Стоит она баснословные Br320 ($110). Та, что потемнее, немного дешевле – отдадут за Br280.
На удивление, что «как-то дорого», женщина лишь недовольно пожала плечами и сказала, что может сделать скидку.
Уступить предложила немного: финальный ценник получился Br260.
К слову, мандарины можно приобрести всего за Br3,9.