В Минске продают черешню за $110 1 28.11.2025, 18:38

1,258

Цены шокируют.

На Комаровку в конце ноября завезли черешню. Ее уже можно обнаружить у некоторых продавцов на крытом рынке.

Сочные плоды приехали к нам из Чили. Журналисты tochka.by узнали цену этого мясистого чуда. Рядом – еще один прилавок, где, видимо, постеснялись и спрятали ценник.

Но мы, под видом заинтересованного покупателя, все узнали. Тут есть два вида – они тоже из Чили.

Желто-красная черешня, по словам продавца, «вкусная, сладкая, сочная». Стоит она баснословные Br320 ($110). Та, что потемнее, немного дешевле – отдадут за Br280.

На удивление, что «как-то дорого», женщина лишь недовольно пожала плечами и сказала, что может сделать скидку.

Уступить предложила немного: финальный ценник получился Br260.

К слову, мандарины можно приобрести всего за Br3,9.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com