Какой будет погода в последние выходные осени 28.11.2025, 18:55

Фото: Charter97.org

Суббота начнется без осадков.

В ближайшие выходные Беларусь окажется между двумя погодными системами – барическим гребнем от антициклона над Казахстаном и малоактивным теплым фронтом, который подтянет к стране более мягкую и влажную воздушную массу с Черного моря. Как это отразится на погоде — канал «Метеовайб» рассказывает по дням.

Суббота начнется без осадков. По северо-западу при прояснениях подморозит до 0…–5°С. На остальной территории – около 0…+2°С.

Днем по юго-восточной части страны местами пройдут небольшие осадки, в основном дождь. На юге начнут сгущаться туманы.

На севере и в центре возможна гололедица и слабый гололед – водителям советуют учитывать это при планировании поездок.

Дневная температура ожидается в пределах –1…+4°С, на юго-востоке потеплеет до +5…+7°С.

Воскресенье будет мягче: местами небольшие дожди и туманы сохранятся.

Ночью температура составит –1…+5°С, самые холодные районы – снова северо-запад.

Днем воздух прогреется до +1…+6°С, а на юге – до +8°С.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com