Какой будет погода в последние выходные осени
- 28.11.2025, 18:55
Суббота начнется без осадков.
В ближайшие выходные Беларусь окажется между двумя погодными системами – барическим гребнем от антициклона над Казахстаном и малоактивным теплым фронтом, который подтянет к стране более мягкую и влажную воздушную массу с Черного моря. Как это отразится на погоде — канал «Метеовайб» рассказывает по дням.
Суббота начнется без осадков. По северо-западу при прояснениях подморозит до 0…–5°С. На остальной территории – около 0…+2°С.
Днем по юго-восточной части страны местами пройдут небольшие осадки, в основном дождь. На юге начнут сгущаться туманы.
На севере и в центре возможна гололедица и слабый гололед – водителям советуют учитывать это при планировании поездок.
Дневная температура ожидается в пределах –1…+4°С, на юго-востоке потеплеет до +5…+7°С.
Воскресенье будет мягче: местами небольшие дожди и туманы сохранятся.
Ночью температура составит –1…+5°С, самые холодные районы – снова северо-запад.
Днем воздух прогреется до +1…+6°С, а на юге – до +8°С.