Лошадь из Германии признана самой маленькой в мире 28.11.2025, 19:17

Ее рост – 53,6 см.

В Германии терапевтическая лошадь по кличке Пумюкель официально признана самой низкой в мире по версии Книги рекордов Гиннесса, пишет UPI. Ее рост составил 53,6 см в холке.

Хозяйка животного, Карола Вайдеманн, рассказала, что взяла Пумюкеля в 2020 году, когда тому было всего пять месяцев — тогда он едва достигал 45 см роста.

«Я подъехала, посмотрела на него и была по-настоящему потрясена. Никогда раньше не видела настолько маленькой лошадки», — вспоминает Вайдеманн.

Представители Книги рекордов Гиннесса подтвердили замеры: высота Пумюкеля оказалась на четыре см меньше, чем у предыдущего рекордсмена.

Несмотря на миниатюрные размеры, Пумюкель активно работает терапевтической лошадью. Он регулярно навещает дома престарелых, хосписы, школы и учреждения для людей с ограниченными возможностями.

«У него невероятно обаятельный характер. Он отлично ладит с детьми, обожает, когда его чешут и обнимают, и явно любит быть в центре внимания», — добавила хозяйка.

