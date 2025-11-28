ООН: Преследование за бело-красно-белые флаги – нарушение прав человека 4 28.11.2025, 19:50

4,350

Фото: Charter97.org

Комитет по правам человека ООН рассмотрел жалобу 15 граждан Беларуси.

Преследование за вывешивание бело-красно-белых флагов на окнах домов в Беларуси является нарушением прав, предусмотренных статьей 19 Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП). К такому выводу, по информации правозащитного центра «Весна», пришел Комитет по правам человека (КПЧ) ООН, рассмотревший жалобу 15 граждан Беларуси и издавший соответствующее решение.

В соответствии со ст. 19 МПГПП, «каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих мнений».

При этом КПЧ не нашел достаточных оснований для признания нарушений прав упомянутых граждан еще по трем статьям МПГПП: ст. 9 («Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту или содержанию под стражей»), ст. 14 («Все лица равны перед судами и трибуналами») и ст. 21 («Признается право на мирные собрания»).

В КПЧ обратились Николай Качурец, Владимир Кико, Наталья Климчик, Наталья Соцкая, Катажина Примак, Любовь Хватова, Иван Малышко, Ольга Алексиевич, Татьяна Иванова, Ирина Шаевка, Светлана Стародубец, Алина Мороз, Юлия Давидович, Евгения Зарубайко, Дарья Пажитных.

КПЧ отметил, что заявления были поданы до того, как Беларусь денонсировала Факультативный протокол к МПГПП (позволяющий подавать индивидуальные обращения против Беларуси как государства-участника пакта) 8 февраля 2023 года. Это означает, что к Беларуси в этом случае продолжает применяться упомянутый протокол.

«Комитет хотел бы получить от государства — участника в течение 180 дней информацию о мерах, принятых во исполнение настоящих соображений Комитета. Государству — участнику также предлагается опубликовать настоящие соображения и широко распространить их на официальных языках государства — участника», — цитирует «Весна» соответствующий документ.

Также Беларусь как государство — участник протокола обязана обеспечить авторам обращений «эффективное средство правовой защиты».

«Это требует от него предоставления полного возмещения лицам, чьи права, закрепленные в Пакте, были нарушены. Следовательно, государство — участник обязано принять соответствующие меры для возмещения текущей суммы штрафов и любых судебных издержек, понесенных авторами в связи с внутренним разбирательством против них. Государство — участник также обязано принять все необходимые меры для предотвращения подобных нарушений в будущем», — говорится в решении Комитета по правам человека.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com