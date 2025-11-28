закрыть
Зеленский сообщил, кто будет на переговорах с США после отставки Ермака

  • 28.11.2025, 20:06
Владимир Зеленский

Президент Украины уже подписал указ об увольнении главы своего офиса.

Украинскую делегацию на предстоящих переговорах с США представят начальник Генштаба ВСУ, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, а также сотрудники МИДа и разведки, заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

Ранее переговорную группу возглавлял глава офиса президента Украины Андрей Ермак, сегодня Зеленский объявил, что тот подал в отставку. Следом на сайте главы государства был опубликован подписанный Зеленским указ об увольнении главы офиса.

Зеленский выразил благодарность Ермаку за то, что «украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно быть» — «всегда это была патриотическая позиция». «Я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций. Что касается нового руководителя офиса, завтра я проведу консультации с теми, кто может возглавить его», — сказал он.

