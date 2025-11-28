В Беларуси упростили правила госрегистрации автомобилей 28.11.2025, 20:11

Подробности.

В Беларуси упростили требования к государственной регистрации и учету автомобилей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин.

«Для создания максимально комфортных условий <...> разрешено осуществлять осмотр транспортных средств в любом регистрационном подразделении Госавтоинспекции. Исключена необходимость обращения юридического лица в военные комиссариаты для учета транспорта в интересах мобилизационной потребности», — отметили в пресс-службе правительства.

Кроме того исключили необходимость направления запросов по месту выдачи регистрационных документов, при регистрации транспортных средств, ввезенных в Беларусь из государств — членов Евразийского экономического союза и состоявших ранее у них на учете.

«Также определен порядок осуществления государственной регистрации транспортных средств, изготовленных в результате индивидуального творчества», — сообщили в пресс-службе правительства.

Также приведены в соответствие с требованиями Гражданского кодекса особенности регистрации транспортных средств, если собственниками являются лица, не достигшие 14-летнего возраста, и лица в возрасте от 14 до 18 лет.

«В документе появились определение идентификационного номера транспортного средства и описание порядка фотографирования их внешнего вида с целью единообразного проведения осмотра транспортных средств», — отметили в пресс-службе правительства.

