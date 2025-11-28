закрыть
28 ноября 2025, пятница, 21:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси упростили правила госрегистрации автомобилей

  • 28.11.2025, 20:11
  • 3,440
В Беларуси упростили правила госрегистрации автомобилей

Подробности.

В Беларуси упростили требования к государственной регистрации и учету автомобилей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин.

«Для создания максимально комфортных условий <...> разрешено осуществлять осмотр транспортных средств в любом регистрационном подразделении Госавтоинспекции. Исключена необходимость обращения юридического лица в военные комиссариаты для учета транспорта в интересах мобилизационной потребности», — отметили в пресс-службе правительства.

Кроме того исключили необходимость направления запросов по месту выдачи регистрационных документов, при регистрации транспортных средств, ввезенных в Беларусь из государств — членов Евразийского экономического союза и состоявших ранее у них на учете.

«Также определен порядок осуществления государственной регистрации транспортных средств, изготовленных в результате индивидуального творчества», — сообщили в пресс-службе правительства.

Также приведены в соответствие с требованиями Гражданского кодекса особенности регистрации транспортных средств, если собственниками являются лица, не достигшие 14-летнего возраста, и лица в возрасте от 14 до 18 лет.

«В документе появились определение идентификационного номера транспортного средства и описание порядка фотографирования их внешнего вида с целью единообразного проведения осмотра транспортных средств», — отметили в пресс-службе правительства.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун
Пишите, Шура, пишите!
Пишите, Шура, пишите! Ирина Халип
Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип