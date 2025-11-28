С помилованного ксендза Генриха Околотовича власти пытаются взыскать огромный штраф 28.11.2025, 21:12

Генрих Околотович

1,7 млн рублей.

Суд в Барановичах (Брестская область) 2 декабря рассмотрит гражданское дело в отношении помилованного Александром Лукашенко ксендза Генриха Околотовича, сообщает портал katolik.life.

Со ссылкой на верующих сообщается, что дело касается «запрета выезда за границу», хотя ранее сообщалось о нахождении священника вне Беларуси.

Отмечается, что основанием для дела послужил долг Околотовича, который в соответствии с приговором от 11 декабря 2024 года он должен выплатить за «причиненный государству ущерб» на сумму 1,7 млн рублей (около 0,5 млн евро).

«В связи с этим наложен арест на имущество и изъятые при задержании священника крупные суммы денег. Насколько известно верующим, это имущество, в том числе автомобили, принадлежат приходу, а большая часть денег — его родственникам, а не ему самому», — отмечает портал.

«Все это выглядит странным, так как официально сообщалось о помиловании ксендза Околотовича. Выходит, это «помилование» лишь частичное и не касается материальной части приговора», — говорится в публикации.

При этом сообщается, что Околотович, как и освобожденный вместе с ним отец Анджей Юхневич продолжают оставаться в Ватикане, связи с ними по-прежнему нет, они не могут иметь контакты с прессой.

О том, что католических священников Околотовича и Юхневича сразу же после освобождения вывезли за границу, сообщалось 21 ноября.

Ранее из сообщения пресс-службы Конференции католических епископов Беларуси стало известно, что они находятся на свободе.

Отмечалось, что Римско-католический костел в Беларуси «приветствует возобновление диалога» между Беларусью и США, а также «укрепление контактов» с Ватиканом. Епископат удовлетворен октябрьским визитом в Беларусь префекта Дикастерии по делам восточных церквей кардинала Клаудио Гуджеротти и «достигнутыми им договоренностями».

Настоятеля прихода Святого Иосифа в Воложине (Минская область) Генриха Околотовича задержали в середине ноября 2023 года. В декабре 2024-го он был приговорен к 11 годам заключения за «измену государству».

Священника, по его же словам, обвинили в «шпионаже в пользу Польши и Ватикана». Околотович назвал обвинение «грубой провокацией», подчеркнул, что никогда не был ничьим шпионом, назвал процесс судом в отношении всего католического костела в Беларуси.

По данным правозащитников, Околотович имеет проблемы со здоровьем. Ранее он перенес инфаркт, страдал от онкологического заболевания.

Юхневич 30 апреля 2025-го был приговорен к 13 годам лишения свободы.

