Польша продлила ограничения на полеты вдоль границы с Беларусью 28.11.2025, 22:26

Фото: Charter97.org

До 9 марта.

Польша продлила ограничения на полеты вдоль границы с Беларусью и Украиной. Они будут действовать до 9 марта, сообщило Польское агентство аэронавигационного обслуживания.

Продление ограничений произошло по запросу Оперативного командования видов Вооруженных сил.

«Ограничения не касаются пассажирской авиации, поскольку уровень ограничения — FL095, то есть зона от земли до высоты около 3 км. Глубина зоны — от 26 до 50 км в зависимости от участка», — пояснили в агентстве.

По правилам GA-авиация (в основном малые и рекреационные самолеты) могут выполнять полеты днем при условии подачи плана полета, а также наличия радио и транспондера. Ночью такие полеты запрещены. Также разрешены полеты военной авиации. Выполнение гражданских операций БПЛА разрешено днем, при условии ненарушения зон ADIZ Беларусь и ADIZ Украина (зоны идентификации ПВО). Ночные полеты все еще запрещены.

«В целом ограничения воздушного пространства на востоке Польши являются регулярной практикой, вводимой по запросу военной стороны с момента начала войны в Украине», — добавили в ведомстве.

Напомним, Польша ввела ограничения на полеты вдоль границы с Беларусью и Украиной 10 сентября. Изначально планировалось, что они будут действовать до 9 декабря.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com