Польша продлила ограничения на полеты вдоль границы с Беларусью
- 28.11.2025, 22:26
До 9 марта.
Польша продлила ограничения на полеты вдоль границы с Беларусью и Украиной. Они будут действовать до 9 марта, сообщило Польское агентство аэронавигационного обслуживания.
Продление ограничений произошло по запросу Оперативного командования видов Вооруженных сил.
«Ограничения не касаются пассажирской авиации, поскольку уровень ограничения — FL095, то есть зона от земли до высоты около 3 км. Глубина зоны — от 26 до 50 км в зависимости от участка», — пояснили в агентстве.
По правилам GA-авиация (в основном малые и рекреационные самолеты) могут выполнять полеты днем при условии подачи плана полета, а также наличия радио и транспондера. Ночью такие полеты запрещены. Также разрешены полеты военной авиации. Выполнение гражданских операций БПЛА разрешено днем, при условии ненарушения зон ADIZ Беларусь и ADIZ Украина (зоны идентификации ПВО). Ночные полеты все еще запрещены.
«В целом ограничения воздушного пространства на востоке Польши являются регулярной практикой, вводимой по запросу военной стороны с момента начала войны в Украине», — добавили в ведомстве.
Напомним, Польша ввела ограничения на полеты вдоль границы с Беларусью и Украиной 10 сентября. Изначально планировалось, что они будут действовать до 9 декабря.