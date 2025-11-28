закрыть
28 ноября 2025, пятница, 23:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Польша продлила ограничения на полеты вдоль границы с Беларусью

  • 28.11.2025, 22:26
Польша продлила ограничения на полеты вдоль границы с Беларусью
Фото: Charter97.org

До 9 марта.

Польша продлила ограничения на полеты вдоль границы с Беларусью и Украиной. Они будут действовать до 9 марта, сообщило Польское агентство аэронавигационного обслуживания.

Продление ограничений произошло по запросу Оперативного командования видов Вооруженных сил.

«Ограничения не касаются пассажирской авиации, поскольку уровень ограничения — FL095, то есть зона от земли до высоты около 3 км. Глубина зоны — от 26 до 50 км в зависимости от участка», — пояснили в агентстве.

По правилам GA-авиация (в основном малые и рекреационные самолеты) могут выполнять полеты днем при условии подачи плана полета, а также наличия радио и транспондера. Ночью такие полеты запрещены. Также разрешены полеты военной авиации. Выполнение гражданских операций БПЛА разрешено днем, при условии ненарушения зон ADIZ Беларусь и ADIZ Украина (зоны идентификации ПВО). Ночные полеты все еще запрещены.

«В целом ограничения воздушного пространства на востоке Польши являются регулярной практикой, вводимой по запросу военной стороны с момента начала войны в Украине», — добавили в ведомстве.

Напомним, Польша ввела ограничения на полеты вдоль границы с Беларусью и Украиной 10 сентября. Изначально планировалось, что они будут действовать до 9 декабря.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун
Пишите, Шура, пишите!
Пишите, Шура, пишите! Ирина Халип
Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип