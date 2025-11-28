В Варшаве после пяти лет ремонта открыли один из крупнейших вокзалов Польши 28.11.2025, 23:00

Фото: PLK

Он знаком многим белорусам.

В Польше завершили модернизацию одного из крупнейших железнодорожных вокзалов. В пятницу, 28 ноября, обновленную станцию Варшава Западная (Warszawa Zachodnia) официально открыли, сообщила компания PKP (Polskie Linie Kolejowe).

Пятилетнюю реконструкцию официально завершили открытием подземного перехода длиной около 500 метров, который соединяет станцию с районами Охота и Воля. Это самый длинный пассажирский тоннель на польской железной дороге.

Фото: PLK

Фото: PLK

Министр инфраструктуры Дариуш Климчак отметил, что обновленная станция стала одной из самых современных в Европе. Несмотря на масштаб работ, движение поездов и обслуживание пассажиров продолжались без перерывов.

Общая стоимость инвестиций составила около 2,5 млрд злотых (почти 600 млн евро), проект софинансировал Европейский Союз.

Вокзал Warszawa Zachodnia в день его открытия посетил премьер Польши Дональд Туск.

«Посмотрите. Впечатляет, не так ли?» – сказал он, показывая обновленную инфраструктуру.

В рамках модернизации, в частности:

→ обновлены платформы 1-7 и построена новая платформа 8, а старая платформа 8 получила номер 9;

→ построено три новых железнодорожных мостовых перехода, обновлено 36 км путей и установлено 137 стрелок.

Новые решения также направлены на повышение комфорта пассажиров: лифты, эскалаторы и новый пешеходный мост обеспечивают удобный доступ к платформам. Велосипедисты могут воспользоваться пандусами и спиральным спуском.

Фото: PLK

Фото: Kolejowy Portal

Фото: PLK

Особенностью обновленного вокзала является его огромная крыша площадью 2,5 га, почти половина которой покрыта солнечными панелями. Это одно из крупнейших подобных решений в Европе. Солнечная энергия обеспечивает до 30% энергетических потребностей Warszawa Zachodnia.

Фото: PLK

Фото: PLK

Станция Warszawa Zachodnia обслуживает до тысячи рейсов в день – больше, чем Центральный вокзал в Варшаве (Warszawa Centralna). В Польше нет другого вокзала с таким количеством пригородных, региональных и междугородних рейсов. Каждый пятый поезд, следующий по Польше, останавливается на этой станции.

Фото: PLK

Фото: Kolejowy Portal

Фото: PLK

