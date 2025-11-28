Арахамия: Фракция «Слуга народа» поддерживает решение Зеленского уволить Ермака 2 28.11.2025, 23:39

Давид Арахамия

Андрей Ермак ушел с должности главы Офиса президента Украины после обысков в квартире.

Фракция «Слуга народа» поддерживает решение президента Владимира Зеленского уволить Андрея Ермака с должности главы Офиса президента Украины.

Об этом в телеграме сообщил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Мы, как команда президента, поддерживаем решение Владимира Зеленского. Сегодня он борется за наше будущее, за достойное окончание войны. Нам нужно быть сильными внутри страны, чтобы иметь прочные позиции снаружи», - заявил Арахамия.

Он отметил, что президент «четко заявил, что мы не имеем права отвлекаться на что-то, кроме защиты Украины».

«Это приоритет номер один для власти, для общества, для каждого украинца», - сказал парламентарий.

Также Арахамия добавил, что «для нас важно, чтобы ни у кого не было никаких вопросов к Украине».

«Владимир Зеленский показал, что интересы страны для него на первом месте. И он, как лидер нации, лидер государства, не допустит ослабления Украины ни извне, ни изнутри», - добавил глава фракции большинства.

