Airbus массово отзывает самолеты A320 29.11.2025, 5:46

Для замены программного обеспечения.

Авиастроительная корпорация Airbus выявила «значительное количество» самолетов A320, в которых могут возникнуть проблемы в системах управления полетом. На воздушных судах будет заменено программное обеспечение. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Интенсивное солнечное излучение может повреждать данные, имеющие решающее значение для функционирования систем управления полетом»,— следует из пресс-релиза. Airbus взаимодействует по этому вопросу с авиационными властями.

Мера принята после инцидента на борту A320 во время рейса из Канкуна в Ньюарк 30 октября, пишет Reuters. Во время полета воздушное судно резко потеряло высоту, в результате чего пострадали несколько пассажиров. Рейс совершил аварийную посадку во Флориде. У Airbus в эксплуатации находится около 11,3 тыс. самолетов семейства А320.

