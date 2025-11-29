Россия нанесла комбинированный удар по Киеву: повреждены многоэтажки 3 29.11.2025, 8:59

3,198

Есть жертва и раненые, часть города – без света.

Ночью и утром 29 ноября российские войска устроили массированную комбинированную дроновую атаку на Киев. В нескольких районах столицы повреждены частные и многоквартирные жилые дома, вспыхнули пожары, пишет OBOZ.UA

Известно об одном погибшем, есть также раненые. Подробности сообщили в КГВА и ГСЧС.

Сколько людей пострадало в результате российской атаки на Киев

По состоянию на 05:38 начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщал о по меньшей мере 11 пострадавших в столице.

Такие же данные по состоянию на 07:00 обнародовали и в Национальной полиции Украины. Там уточнили, что ранения, в частности, получил 10-летний ребенок.

В ГСЧС на 06:30 подтверждали девять пострадавших.

«Спасатели спасли 8 человек — в том числе 2 детей и маломобильное лицо», – отмечали чрезвычайники.

Шестерых пострадавших, по данным городского головы Киева Виталия Кличко, госпитализировали. Его информация об общем количестве пострадавших совпадала с данными ГСЧС.

Также на тот час было известно об одной жертве российской атаки: еще около трех часов ночи спасатели на месте одного из ударов в Святошинском районе обнаружили тело человека. Предварительно, погиб мужчина.

Последствия зафиксированы в нескольких районах

По состоянию на 04:00 в ГСЧС сообщили о том, что в нескольких районах Киева в результате вражеской атаки зафиксированы разрушения и пожары:

Шевченковский район: поврежден 14-этажный жилой дом. Горели квартиры на уровне 4-5 этажей. Пожар ликвидирован. На месте медики оказали помощь одному человеку.

Святошинский район: попадание в подъезд 3-этажного жилого дома. Произошло возгорание на 2 этаже, спасатели спасли ребенка. Еще один человек обратился к медикам. Из-под обломков было деблокировано тело погибшего. Пожар ликвидирован, продолжается разбор завалов. Из-за падения обломков произошел пожар в частном секторе, добавил Кличко

Днепровский район: попадание в 10-этажный жилой дом привело к разрушению 6-7 этажей. Пожар ликвидирован. С 7 этажа спасены 3 человека, среди них маломобильный человек. Продолжается разбор конструкций.

После 6 часов утра Ткаченко сообщил, что в результате новой волны атак в Оболонском районе в частном секторе на нескольких локациях повреждены жилые дома.

В 07:17 Кличко сообщил, что в Голосеевском, Соломенском и Дарницком районах возникли пожары в результате падения обломков на нежилые помещения и открытые территории.

В Дарницком районе, по его словам, обломки российской ракеты упали во дворе девятиэтажного дома. На 6 этаже многоэтажки вспыхнул пожар.

«В некоторых районах города перебои со светом», – добавил мэр.

По словам Кличко, на 07:28 обесточена западная часть столицы.

«Энергетики будут работать над восстановлением энергоснабжения», – заверил городской голова.

