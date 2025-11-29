«Трамп фатально не понял Путина» 5 29.11.2025, 9:22

Россия будет уклоняться, спорить, мошенничать и в конце концов откажется от любого соглашения.

В администрации США неправильно толкуют мафиозно-олигархическое прошлое нынешнего российского руководства, считая, что с Путиным можно заключить не совсем честную, но все же деловую сделку об окончании войны в Украине.

Об этом в авторской статье для издания Euractiv пишет Константин Эггерт, западный журналист российского происхождения, бывший главный редактор московского бюро «Русской службы BBC».

Он напоминает, что свой путь на российский престол Путин начал с работы в команде Анатолия Собчака, мэра Санкт-Петербурга в 1990-х годах. Путин был глубоко погружен в мафиозно-олигархическую систему тогдашней России, взаимодействуя как с «бизнесменами» так и с организованными криминальными группировками того времени - между которыми тогда нечасто можно было провести четкую границу.

Поэтому сейчас, когда Трамп посылает на переговоры в Москву своего друга, известного нью-йоркского бизнесмена Стива Уиткоффа, для Путина и его подчиненных - это настоящий подарок, считает Эггерт. Журналист убежден, что Путин хорошо знает, как взаимодействовать с людьми такого сорта, и уже имеет подробное досье на Уиткоффа.

Но настоящая проблема даже не в том, что главный переговорщик Трампа - «открытая книга» для Путина. Проблема в том, что сами же Трамп и Уиткофф убеждены, что это Путин для них - «открытая книга».

«Ошибка, которую совершил Белый дом, заключается в игнорировании зловещей подоплеки искусства заключения сделок в современной России. (...) Путин и его друзья не просто стремились разбогатеть. Деньги для них, несомненно, важны, но полное управление российским государством, его ядерным оружием - это вдвойне важно. (...) В Америке деньги рождают власть. В России все наоборот - те, кто контролирует страну и государственный аппарат, также забирают все богатства», - пишет Эггерт.

Журналист считает, что Кремль сейчас смотрит на Трампа и его команду, как на «любителей», которые не понимают «что на самом деле означают жизнь, выживание и победа». Именно поэтому Эггерт советует не возлагать больших надежд на «мирные соглашения», которые могут быть заключены при посредничестве Стива Уиткоффа.

«Путин (...) все еще хочет «все или ничего». Но даже если его эмиссары в конце концов согласятся на что-то, будьте уверены: Россия будет уклоняться, спорить, мошенничать и в конце концов откажется от любого соглашения и похоронит любой компромисс, стремясь к своей конечной цели - навязать свою волю Украине», - убежден он.

