Ученые сделали революционное открытие о Стоунхендже 29.11.2025, 9:33

Раскрыта истинная природа ям Даррингтона.

Археологи в новом новаторском исследовании заявили, что именно люди являются создателями ряда «необыкновенных» ям вблизи Стоунхенджа. Об этом пишет The Independent

Интересно, что истинная природа круга ям Даррингтона вызывает споры среди ученых с момента его открытия в 2020 году. Однако новый анализ объекта с использованием новых научных методов показал, что они, вероятно, были созданы целеустремленными предками, а не естественными процессами.

Это «обширное сооружение», состоящее из 20 ям, окружающих хендж Даррингтон-Уоллс, всего в нескольких километрах к северо-востоку от Стоунхенджа, теперь считается частью «крупной и в настоящее время уникальной неолитической ямной структуры».

В статье, опубликованной в журнале Internet Archaeology, анализируются 16 ямных «образцов», чтобы определить, как и когда они были образованы. Однако из-за размера этих образований археологам пришлось использовать ряд новых методов для получения результатов. Электрорезистивная томография позволила оценить глубину ямок, а радар и магнитометрия - проанализировать их форму.

Чтобы установить, как образовались ямы, исследователи извлекли осадочные керны и использовали оптически стимулированную люминесценцию для датирования почвы с момента последнего воздействия солнечного света, а также метод sedDNA, позволяющий извлекать из почвы ДНК животных и растений.

Важно, что они также обнаружили повторяющиеся узоры в почве из разных частей участка, что, по их мнению, доказывает участие человека.

Профессор Винсент Гаффни из Школы археологии и судебной экспертизы Университета Брэдфорда, возглавляющий анализ, сообщил, что, по его мнению, исследование показало, что ямы образуют «необычную структуру», вероятно, построенную в период позднего неолита. О повторяющихся узорах он добавил:

«Они не могут возникнуть естественным образом. Этого просто не может быть. Мы думаем, что добились своего... Теперь, когда мы уверены, что ямы - это сооружение, у нас есть огромный монумент, запечатлевший космологию людей того времени на земле таким образом, какого мы раньше не видели. Если это и должно произойти где-то в Британии, то это произойдет именно в Стоунхендже».

