Зеленский назвал состав украинской делегации на переговорах с США 29.11.2025, 9:58

Раньше ее возглавлял Ермак.

Владимир Зеленский рассказал, кто вошел в состав украинской делегации на переговорах с США после отставки главы его офиса Андрея Ермака. По данным Bloomberg

В обновленный состав украинской делегации на переговорах с США войдут начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, секретарь СНБО Рустем Умеров, а также представители МИД и разведки, сообщил Зеленский в вечернем обращении 28 ноября.

«Уже в ближайшее время состоятся встречи с американской стороной», — сказал он.

Напомним, в прежний состав украинской делегации для консультаций с США по вопросу мирного соглашения были назначены глава ГУР Кирилл Буданов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров и его первый заместитель Евгений Острянский, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, первый замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица, заместитель главы СБУ Александр Поклад, а также советник руководителя офиса президента Украины Александр Бевз.

Возглавлял делегацию тогда еще глава офиса Зеленского Андрей Ермак, однако 28 ноября он подал в отставку после проведенных у него обысков по коррупционному делу.

