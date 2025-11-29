закрыть
29 ноября 2025, суббота, 10:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский назвал состав украинской делегации на переговорах с США

  • 29.11.2025, 9:58
  • 1,484
Зеленский назвал состав украинской делегации на переговорах с США

Раньше ее возглавлял Ермак.

Владимир Зеленский рассказал, кто вошел в состав украинской делегации на переговорах с США после отставки главы его офиса Андрея Ермака. По данным Bloomberg

В обновленный состав украинской делегации на переговорах с США войдут начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, секретарь СНБО Рустем Умеров, а также представители МИД и разведки, сообщил Зеленский в вечернем обращении 28 ноября.

«Уже в ближайшее время состоятся встречи с американской стороной», — сказал он.

Напомним, в прежний состав украинской делегации для консультаций с США по вопросу мирного соглашения были назначены глава ГУР Кирилл Буданов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров и его первый заместитель Евгений Острянский, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, первый замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица, заместитель главы СБУ Александр Поклад, а также советник руководителя офиса президента Украины Александр Бевз.

Возглавлял делегацию тогда еще глава офиса Зеленского Андрей Ермак, однако 28 ноября он подал в отставку после проведенных у него обысков по коррупционному делу.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун
Пишите, Шура, пишите!
Пишите, Шура, пишите! Ирина Халип
Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип