Снесло два этажа: последствия удара РФ по жилому дому в Броварах под Киевом
- 29.11.2025, 10:03
Масштаб разрушений показали на фото.
В результате атаки в городе Бровары под Киевом в ночь на 29 ноября были разрушены 8 и 9 этажи девятиэтажки.
Об этом сообщает ГСЧС в Telegram.
Ночью враг атаковал Броварской и Фастовский районы Киевской области.
В результате атаки в городе Бровары возник пожар и разрушения в девятиэтажном доме на 8 и 9 этажах.
ГНСН показали фото разрушенного дома.
Два человека получили ранения, один человек доставлен в медицинское учреждение.
Подразделения ГСЧС эвакуировали из дома 52 человека, в том числе трех детей.
«На месте для обогрева и оказания помощи развернут Пункт несокрушимости, с местными жителями работают психологи ГСЧС», - говорится в сообщении.
Также в Броварах повреждена частная застройка и припаркованные рядом автомобили.
В результате атаки загорелся гаражный кооператив, повреждены 20 гаражей. Пожарные потушили огонь.