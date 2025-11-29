Снесло два этажа: последствия удара РФ по жилому дому в Броварах под Киевом 29.11.2025, 10:03

1,930

Масштаб разрушений показали на фото.

В результате атаки в городе Бровары под Киевом в ночь на 29 ноября были разрушены 8 и 9 этажи девятиэтажки.

Об этом сообщает ГСЧС в Telegram.

Ночью враг атаковал Броварской и Фастовский районы Киевской области.

В результате атаки в городе Бровары возник пожар и разрушения в девятиэтажном доме на 8 и 9 этажах.

ГНСН показали фото разрушенного дома.

Два человека получили ранения, один человек доставлен в медицинское учреждение.

Подразделения ГСЧС эвакуировали из дома 52 человека, в том числе трех детей.

«На месте для обогрева и оказания помощи развернут Пункт несокрушимости, с местными жителями работают психологи ГСЧС», - говорится в сообщении.

Также в Броварах повреждена частная застройка и припаркованные рядом автомобили.

В результате атаки загорелся гаражный кооператив, повреждены 20 гаражей. Пожарные потушили огонь.

