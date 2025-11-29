Bloomberg: Украинская делегация отправилась в США на переговоры с Уиткоффом 29.11.2025, 10:29

Встреча состоится во Флориде.

Украинская делегация, в состав которой входят секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, отправилась в США для обсуждения мирного плана, продвигаемого президентом Дональдом Трампом. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что представители Украины встретятся со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером во Флориде.

При этом Bloomberg уточняет, что именно Уиткофф должен возглавить американскую делегацию на переговорах в России на следующей неделе.

«Согласно записи, с которой ознакомилось агентство Bloomberg, телефонный разговор Уиткоффа с высокопоставленным кремлевским чиновником, состоявшийся в прошлом месяце, показал, что спецпредставитель Трампа предложил им совместно работать над планом по Украине», - отмечает издание.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com