29 ноября 2025, суббота, 10:39
Bloomberg: Украинская делегация отправилась в США на переговоры с Уиткоффом

  • 29.11.2025, 10:29
Bloomberg: Украинская делегация отправилась в США на переговоры с Уиткоффом

Встреча состоится во Флориде.

Украинская делегация, в состав которой входят секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, отправилась в США для обсуждения мирного плана, продвигаемого президентом Дональдом Трампом. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что представители Украины встретятся со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером во Флориде.

При этом Bloomberg уточняет, что именно Уиткофф должен возглавить американскую делегацию на переговорах в России на следующей неделе.

«Согласно записи, с которой ознакомилось агентство Bloomberg, телефонный разговор Уиткоффа с высокопоставленным кремлевским чиновником, состоявшийся в прошлом месяце, показал, что спецпредставитель Трампа предложил им совместно работать над планом по Украине», - отмечает издание.

